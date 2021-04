Festa Literária da Caatinga estreia com 10 dias de eventos gratuitos

O sertão baiano está em destaque na 1ª Festa Literária da Caatinga, evento gratuito e online que acontece de quinta-feira (1º) ao 10 de abril. Palestras, contações de história, exibição de documentário, recital lítero-musical, intervenção poético musical, espetáculos teatrais e shows fazem parte da programação que será transmitida pelo Facebook e pelo YouTube do evento.

O escritor Antônio Torres é o homenageado do evento e na mesa de abertura conversa sobre sua obra, trajetória e sua relação com o sertão baiano. Além de Torres, que nasceu em Sátiro Dias e ocupa a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, o evento conta com nomes como os escritores Franciel Cruz e Saulo Dourado, o cordelista Maviael Melo, o cantor e compositor Jota Veloso e o ator Ricardo Castro.

Em destaque na programação, estão os encontros Um Dedo de Prosa onde os convidados vão falar sobre seus processos criativos e influências. Poesia, Cordel e Imaginário Sertanejo é o tema do encontro com Elton Magalhães e Tiago D. Oliveira, mediado por João Lopes Filho. Já Palavra Cantada - Travessias entre a Literatura e a Música será debatido por Celo Costa e Maviael Melo.

Ainda na programação, o público confere encontros como o dos escritores ireceenses Franciel Cruz e Saulo Dourado, em um papo sobre Sertanias e Urbanidades; e o diálogo Por que Ler Poesia?, com as escritoras e poetas Clarissa Macedo e Rita Santana, mediado pelo poeta e performer Alex Simões. Já o escritor e professor Marielson Carvalho vai apresentar o tema Diásporas, Migrações e Trânsitos Culturais na Literatura Brasileira Contemporânea: entre o Local e o Universal.

Programação

01.04.21 - Quinta-feira – 20h - Abertura – Encontro com o escritor homenageado - Antônio Torres.

02.04.21 - Sexta-feira – 19h - Um Dedo de Prosa: Literatura, Animação Sociocultural e Didática da Participação Social - Victor Ventosa/ESPANHA.

03.04.21 – Sábado - 19h - Um Dedo de Prosa: Poesia, Cordel e Imaginário Sertanejo - Elton Magalhães e Tiago D. Oliveira, com mediação de João Lopes Filho.

03.04.21 – Sábado - 20h - Exibição de Documentário - A Construção da Travessia - apresenta processo de montagem a partir do texto de “A Travessia do Grão Profundo”, de Paulo Atto.

04.04.21 – Domingo – 17h - Público infanto-juvenil: contação pequeninos - Encontro entre o escritor Ioia Brandão e a contadora de histórias Miriam Oliveira, com mediação de profa. Nádia Santos,

04.04.21 – Domingo – 19h - Espetáculo “9 Tentativas de Amor Eterno” - Recital lítero-musical com o ator Ricardo Castro, sobre os poemas de Vinicius de Moraes.

05.04.21 - Segunda-feira – 19h - Um dedo de Prosa - Palestra: Religião, Fé e Cultura Popular em "Os Sertões" e outras escritas - Prof. Gildeci de Oliveira Leite.

05.04.21 - Segunda-feira – 20h - Um dedo de prosa – Encontro: Dramaturgia latino-americana, processos criativos e de produção - Rui Pires / PORTUGAL, Paulo Atto / BRASIL, Yacqueline Salazar / COLÔMBIA e Pati Domenech / ESPANHA.

06.04.21 - Terça-feira – 19h - Intervenção poético-musical - Causos e acasos do sertão – Rimas do dia a dia - Com o poeta e cantador ireceense André Marques.

06.04.21 - Terça-feira – 20h - Um dedo de prosa - Palestra: Diásporas, migrações e trânsitos culturais na literatura brasileira contemporânea: entre o local e o universal - Prof. Marielson Carvalho.

07.04.21 - Quarta-feira – 19h - Um dedo de prosa – Diálogo: Sertanias e urbanidades - Como os escritores ireceenses Franciel Cruz e Saulo Dourado.

07.04.21 - Quarta-feira – 20h - Um dedo de prosa - Palavra cantada: Travessias entre a literatura e a música - Maviael Melo e Celo Costa, com apresentação de Jota Veloso.

08.04.21 - Quinta-feira – 19h - Um dedo de Prosa – Encontro: Por que ler poesia? Com as poetas Rita Santana e Clarissa Macedo, com mediação do poeta Alex Simões.

08.04.21 - Quinta-feira – 20h - Um dedo de Prosa – Intervenção poética: O tempo da Coisa - Espetáculo com o ator e poeta Daniel Farias, com direção de Jackson Costa.

09.04.21 - Sexta-feira – 19h - Um dedo de Prosa: Perspectivas de edição de autores baianos - Editora TPI Cogito e Editora e P4 Editora.

09.04.21 - Sexta-feira – 20h - Espetáculo “O Avô e o Rio” - Com o ator Israel Barreto, baseado no conto de Aleilton Fonseca, com direção de Roquildes Junior.

10.04.21 – Sábado – 17h - Público infanto-juvenil: contação pequeninos - Com a atriz e escritora Tânia Barbosa, do Teatro Popular de Ilhéus.

10.04.21 – Sábado – 19h - Causos e Acasos do Sertão – Prosa de Sanfoneiro - Show com o sanfoneiro Gildo Arano.