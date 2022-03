Festa no BBB 22 termina com briga entre as comadres e Eliezer; entenda

Mais uma festa do BBB 22 foi marcada por uma discussão envolvendo as comadres. A situação começou após Natália ver Eliezer conversando sobre votos com Scooby, Gustavo e Arthur.

Então, ela comentou com Lina sobre a situação e o chamou de "boca aberta". Jessilane concordou: "Por isso que eu falei pra Lina, que eu fico com medo, às vezes, de falar as coisas perto dele. Eu acho que ele acaba conversando e falando". "Ele é boca aberta", insistiu Natália.

Depois, Lina foi conversar com Eliezer e o clima começou a esquentar. "A Natália contou que você abriu o meu jogo para eles. E você tem fama de ser boca aberta", revelou a Líder da semana. "Que boca aberta que eu fui até hoje?", questionou Eliezer. "Você falou com o sentimento das galeras", respondeu Linn da Quebrada. "Eu nunca fui boca aberta. Natália, você falou errado, por favor", responde o brother, se voltando para a mineira.

"Calma, ela falou que você poderia ter falado", tentou justificar Lina. "Não, mas não existe isso. Não, então eu fico chateado com você", disse o brother, em tom mais alterado. As sisters tentam explicar sobre o que comentaram para acalmar Eliezer. Mas a situação não foi resolvida e Natália também se estressou. "Olha para mim, a Lina brinca. Você está acreditando nela? Então é sério Eli, se você acredita na brincadeira dela, a gente tem que parar nossa relação aqui", explodiu.

A conversa continuou dentro da casa "A sua amiga falou na sua frente que você falou para ela que eu abri o jogo", justificou Eliezer. "Eli, você acredita na Lina? Então está bom, conversa com ela", devolveu Natália.

Natália foi conversar com Lina sobre o episódio e disse que está chateada pela sister tê-la exposto para Eliezer. "Você citou o meu nome, você me expôs. Quem me garante que isso não vai acontecer de novo?", perguntou Natália. A mineira continuou: "Ninguém precisa falar por mim, eu não sou muda. Acontece que quando eu falo algo que eu estou sentindo, eu sou louca. O meu sentimento não importa?", questionou.

Depois, em outra conversa Natália afirmou a Douglas que Lina tem um plano para separá-la de Eli. "Ela fica o dia inteiro de brincadeirinha para cima dele. Ela gosta dele. É só ele piscar que ela vai. Ela fica virando a bunda para ele no quarto e já brincou várias vezes de dividir ele e de destruir nosso relacionamento", acusou.