Festival alternativo agita a Aldeia Hippie de Arembepe

De hoje a domingo, acontece em Arembepe mais um Festival da Aldeia - uma reserva da cultura alternativa que resiste, faz 50 anos, na Aldeia Hippie da localidade de Camaçari. O evento, realizado excepcionalmente neste fim de semana (geralmente acontece na primeira lua cheia do ano), permite a integração dos artistas locais e convidados com a comunidade de Arembepe e do entorno, atraindo visitantes do Brasil e do mundo para o turismo de Camaçari.

Esse ano, o Festival vai homenagear Manu, grande estilista da contracultura, pioneiro da cultura Hippie em Arembepe e no mundo, falecido em 2015, e conta com o apoio da Prefeitura de Camaçari, demais órgãos públicos e comércio para que seja ofertada uma boa estrutura.

PROGRAMAÇÃO

Sexta 24/01

17hs - Fufa (Voz e Violão)

18hs - Cesar (Voz e Violão)

19hs - Ednaldo Sá

20hs - Chacal

(Rock)

Ventania e Banda(Blue e Rock)

Sábado 25/01

10hs - Chegança Masculina

13hs - D Bete e as Nativas de Arembepe

14hs - D'Jaua

15hs - Carla Matos

16hs - Morto e Banda

17hs - Alceu e Banda(Família)

18hs - Manequinha da Luz

19hs - Pedro Ivo e Banda Tribo do Sol

22hs - Black e Carlinhos do Bode

23hs Binho de Prata

00hs - Alex Mix

Domingo 26/01

10hs - Palco aberto aos Artista visitantes

14hs - Pincel

17hs - Ze Eduardo