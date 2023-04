Festival da Cidade e outros eventos alteram o trânsito neste domingo (02)

O próximo domingo (02) será movimentado na capital baiana com shows, eventos esportivos e procissões religiosas que vão causar alterações no trânsito. Além disso, o Festival da Cidade de 2023, que celebra os 474 anos de Salvador, encerra sua programação com eventos na Barra, Dique do Tororó e Orla, também alterando o tráfego de veículos nestes locais. Confira os detalhes de todas as interdições abaixo.

CORRIDA SANTANDER TRACK &FIELD RUN SERIES SALVADOR SHOPPING

DATA: Domingo (2), a partir das 06h

LOCAL: Caminho das Árvores

Das 06h às 10h, o tráfego de veículos precisará ser interditado na marginal da Av. Tancredo Neves, no entorno do Salvador Shopping, no trecho compreendido entre a Rua Marcos Freire, Rua Alceu Amoroso Lima, Rua Coronel Almerindo Rehem, Alameda Salvador, Rua Frederico Simões e a entrada principal do Salvador Shopping. Neste horário, o trânsito também será interditado nas seguintes vias: Túnel Complexo Viário Tatti Moreno, Av. Prof. Magalhães Neto, Av. Tancredo Neves (faixa à direita, no trecho entre o Makro e a Rua Marcos Freire) e a faixa à esquerda da Rua Marcos Freire.

Com o bloqueio, os condutores têm como opção de tráfego utilizar a Av. Tancredo Neves.

CAMINHADA DA PROCISSÃO DOMINGO DE RAMOS

DATA: Domingo (2), a partir das 7h

LOCAL: Boca da Mata

A caminhada religiosa irá interditar progressivamente a Av. Assis Valente, partindo do Centro Habitacional Assis Valente, e seguirá para a Rua Vereador Zezéu Ribeiro, sendo finalizada na Paroquia São Tiago Maior.

MANIFESTAÇÃO EM PROL AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO

DATA: Domingo (2), a partir das 9h

LOCAL: Alphaville I

O tráfego de veículos será interditado de forma progressiva nas seguintes vias: Rua Pituba (saída Clube de Alphaville), Av. Alphaville, Rua Parati e Av. Alphaville (chegada galpão ao lado do Rede Mix).

PROCISSÃO DE RAMOS

DATA: Domingo (2), a partir das 9h30

LOCAL: IAPI

A procissão irá interditar a faixa da direita de forma progressiva, partindo da Rua Jair Santos, saída da Paroquia São Paulo, seguindo pela Rua Aníbal Vianna Santiago, Rua Everaldo Vieira, Rua Jair Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Rua José Olímpio da Silva, Rua Jardim Vera Cruz, Rua Dr. Odilon Machado, retornando para a Rua Jardim Vera Cruz, continuando pela Rua Arlindo Téles, Rua Conde de Porte Alegre, Praça Conselheiro João Alfredo, chegando a Rua Saldanha Marinho.

JOGO DO BAHIA

DATA: Domingo (2), a partir das 12h

LOCAL: Arena Fonte Nova

Para o jogo entre Bahia e Jacuipense, a Transalvador vai disponibilizar áreas para estacionamento Zona Azul nas vias que ficam no entorno da Arena Fonte Nova. Nesses espaços os condutores poderão estacionar os veículos das 12h às 24h pagando a tarifa especial para grandes eventos no valor de R$20. A ativação do crédito pode ser feita pelos aplicativos Zona Azul Digital ou com os operadores nos locais. Todos os locais abaixo estarão com a sinalização específica para informar os motoristas.

-Bolsão sob a Estação do Metrô de Brotas

- Bolsão em frente à sede da Codesal

- Alça de acesso ao Dique pela Av. Bonocô

- Av. Djalma Dutra

- Av. Pres. Castelo Branco

- Travessa Marques de Barbacena (subindo para Nazaré)

- Rua Santa Clara de Desterro

- Rua Prof. Anfrísia Santiago

- Rua Professor Hugo Balthazar (descendo para o Dique)

- Av. Vasco da Gama (sentido Lapa)

PROCISSÃO DE RAMOS

DATA: Domingo (2), a partir das 16h

LOCAL: São Marcos

A procissão seguirá pela faixa à direita interditando progressivamente a Praça São Marcos, a partir do final de linha do bairro, seguindo pela Rua Micronésia, Rua São Marcos, Rua Jayme Vieira Lima, Rua Ismar Araújo, Av. Aliomar Baleeiro, retornando para a Rua Jayme Vieira Lima, de onde flui para a Rua Dr. Arthur Gonzáles, Rua Ten. José Nelson de Almeida e Praça Nossa Senhora Auxiliadora, chegando à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no final de linha do bairro de Pau da Lima.

FESTIVAL DA CIDADE

Pedal da Cidade

DATA: Domingo (2), a partir das 07h30

LOCAL: Entre a Boca do Rio e o Rio Vermelho

O trânsito será interditado progressivamente a partir da Av. Octávio Mangabeira, partindo do Parque dos Ventos, passando pelo retorno do Colégio IMEJA, seguindo para a Av. Manoel Dias, Rua Visconde de Itaborajy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Rua Marques de Monte Santo e Av. Amaralina, de onde retorna para a Av. Octávio Mangabeira, no Parque dos Ventos.

Mudei de Nome – Volta no Dique

DATA: Domingo (2), das 10h às 13h

LOCAL: Dique do Tororó

Para a realização do evento a Av. Presidente Costa e Silva será interditada no trecho entre a Arena Fonte Nova e o cruzamento na altura da Concessionária Mercedes Bens Salvador. O trânsito também será interditado na Rua José Leonidio de Sena e na Av. Vasco da Gama, a partir do viaduto Rômulo Almeida até o retorno localizado nas imediações da Arena Fonte Nova.

A partir das 10h, o tráfego de veículos será interditado de forma progressiva na Av. Centenário, no cruzamento na altura da Concessionária Mercedes Bens Salvador.

Com as interdições, o trânsito na Av. Presidente Costa e Silva será desviado para a Av. Vasco da Gama, utilizando o retorno em frente a Arena Fonte Nova. Os veículos que trafegam no viaduto Rômulo Almeida serão desviados para a Av. Vasco da Gama, sentido Lucaia. Já os condutores que transitam na parte alta da Rua José Leonildo Sena devem seguir para o Boulevard América.

Os veículos provenientes da Av. Vasco da Gama, com destino ao Dique do Tororó, podem desviar pelo Viaduto Juscelino Kubitschek, Av. Anita Garibaldi e Praça Lord Cochrane. Já os condutores oriundos da Av. Centenário, com destino a Av. Bonocô, podem utilizar a Av. Vasco da Gama e Av. Vale do Ogunjá como opção de tráfego.

Show Ivete, Luedji Luna, Caetano Veloso e Gilberto Gil – Viva Salvador

DATA: Domingo (2), das 16h às 23h30

LOCAL: Barra

O show vai interditar o Largo do Farol da Barra, a Av. Oceânica (no trecho compreendido entre o Farol e a Rua Marquês de Caravelas) e a Av. Almirante Marques de Leão, no trecho entre o Farol e a Rua Dias d’Ávila.

Das 17h30 às 23h30, os veículos que transitam na Av. Almirante Marques de Leão, com sentido a Rua Dias d’Ávila, terão como opção de desvio a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Rua Airosa Galvão e Av. Oceânica.