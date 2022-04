Festival Digital Pagode Por Elas será transmitido no YouTube; veja programação

Rai Ferreira, A Ninfeta, A Menina e DJ Belle são as artistas que dão nome ao Festival Digital Pagode Por Elas, evento que acontece em formato de pocket show na próxima sexta (29), a partir de 19h.

Essa primeira edição será digital, com transmissão no YouTube, e abre os caminhos para a edição presencial que acontece no próximo verão. Com a apresentação de Manoca Costa, o Festival inova por ser o primeiro do gênero musical a trazer uma line-up com artistas e instrumentistas 100% femininas e uma equipe técnica composta majoritariamente por mulheres.

“Pretendemos calendarizar este evento em formato presencial e, para isso, realizaremos algumas ações que agregam valor à marca das pagodeiras, sendo a edição online essencial para fortalecermos o nome do projeto com uma entrega inovadora e de excelência”, destaca Beatriz Almeida, Gerente de Projetos e Cofundadora da Pagode Por Elas (PPE).

O movimento que está sendo feito agora pela Pagode Por Elas é resultado de 20 anos de trabalho das mulheres do pagode baiano para conquistar destaque em um gênero musical que integra fortemente a identidade cultural da Bahia, com mais de 30 anos de história e nenhum protagonismo feminino, com explicam as duas sócias.

“Em uma pesquisa que fizemos em 2019, vimos que mais de 80% das pessoas gostariam de consumir mulher no pagode. No entanto, mais de 50% afirmaram que não conheciam ao menos uma vocalista mulher e assim identificamos a demanda reprimida do público, enquanto toda a estrutura invisibiliza e inviabiliza o protagonismo, a divulgação e o crescimento dessas carreiras femininas no pagodão", afirma Joyce Melo, diretora executiva do projeto.

Ela completa afirmando que agora estão trabalhando duro e juntas para mudar essa história.