Festival em Praia de Pratigi terá shows de Caetano Veloso e Djonga

O cantor Caetano Veloso é uma das atrações do Universo Parallelo, que acontece de 27 de dezembro a 3 de janeiro na Praia de Pratigi, em Ituberá, na Bahia. O show de Caetano será no dia 28, no Palco Paralelo.

O Universo Paralello terá ainda show de Os Mutantes, Benzina, Ponto de Equilíbio, 3030 e Djonga. A organização do evento diz que novos nomes serão anunciados. Serão sete palcos.

Caetano acaba de levar sua turnê Ofertório por EUA, Europa e países da América do Sul. Na Colômbia, ele disse ao jornal El Tiempo que recebeu convites para tocar na Ásia, mas ainda não sabe se fará o show lá. “Voos longos são terríveis para um organismo senil. Muitos dias são necessários para a gente se recuperar”.