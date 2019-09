Festival Nacional de Teatro Infantil tem 12 dias de programação

O Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs) realiza sua 12ª edição com 12 dias teatro, circo, dança, teatro de animação, contação de histórias, recital de poesias, oficinas e outras ações voltadas para o público infantojuvenil. As atividades ocupam diversos espaços culturais de Feira de Santana, como o Teatro do Cuca, Museu Regional de Arte, Teatro Margarida Ribeiro, Teatro Sesc Centro, Teatro Ângela Oliveira, Museu de Arte Contemporânea, Centro de Artes e Esportes Unificados (Cidade Nova e Jardim Acácia), além de escolas, praças, asilos e orfanatos.

O evento contempla quatro mostras artísticas: Mostra Nacional, Mostra do Interior do Nordeste, Mostra Jovens Talentos e Mostra Mirim, com os grupos e artistas convidados e os selecionados através de edital de abrangência nacional. O Festival, já consolidado no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de fomento e democratização do acesso às artes cênicas, oferece gratuidade para estudantes e professores da rede pública, idosos, pessoa com deficiência (PcD) e instituições sociais. Para os demais públicos, preços populares e promocionais.

1 de outubro

19h: É do Meu Jeito (AL) abre o festival

O espetáculo, da Turma do Biribinha, traz a tradição de palco e picadeiro, com o mestre na arte da palhaçaria no Brasil, Teófanes Silveira, o palhaço Biribinha. 20h: homenagem a Henrique Motté - patrono da Cia. Cuca de Teatro.

2 de outubro

14h às 17h: Mostra Mirim, que incentiva o teatro protagonizado por crianças ligadas a escolas e instituições públicas ou privadas do município de Feira de Santana e seus distritos, bem como dos Municípios que compõem o Território Portal do Sertão.

Com mais de 50 apresentações, o projeto conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, e tem o intuito de movimentar, valorizar, debater e desenvolver o teatro para a infância e juventude, reunindo diferentes linguagens, com propostas diferenciadas para o público, permitindo o contato com a arte, muitas vezes, de forma inusitada.

Nesta 12ª edição, homenageia o artista Simão Cunha com a MOSTRA DE JOVENS TALENTOS que leva o seu nome. Neste recorte, os espetáculos selecionados ou convidados tem seu a maior parte do seu elenco formado adolescentes e jovens entre 13 até 29 anos. O público poderá conferir:

- Tonto Tom Artes (PR) com Romeu e Julieta - espetáculo Inspirado na obra de Ruth Rocha, no clássico de William Shakespeare e no poético “O Sortilégio da Mariposa” de Federico Garcia Lorca;

- Construção, espetáculo circense do Grupo Revolução Teatral (BA) – livremente inspirado no dia a dia dos operários da construção Civil, seus conflitos, peripécias e contradições colocados em cena por meio da linguagem do teatro-circo;

- LEMdanças, do Coletivo LemDanças (BA) que propõe uma junção de linguagens artísticas para reavivar nossas memórias;

- O Mágico de Oz, do Grupo Teatral Preta (BA), que soma 12 anos de experiência na cena baiana atuando na dimensão das artes cênicas e produção cultural;

- O Grupo Eureka (BA), com a peça Ciranda, uma aventura folclórica, que retrata uma discussão entre os personagens – lendas folclóricas – sobre o esquecimento das brincadeiras infantis, das cantigas de roda e boa parte do acervo do folclore brasileiro;

- O Espetáculo Grão Circo do Nucca - Núcleo Circense Cia. Cuca de Teatro (BA) traz a alegria e o vigor de jovens artistas disseminadores da tradição circense, com números de grande impacto, utilizando o trapézio, monociclo, malabarismo, arame bambo, contorção e a perna de pau.

Na Mostra Nacional, foram selecionados para se apresentar no festival grupos de todo o Brasil cujo trabalho seja destinado ao público infantojuvenil. São eles:

- Junho: uma aventura imaginária do Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica (RS), que tem trabalhos que versam sobre Literatura e Transposição Cênica, o diálogo entre História e Dramaturgia e a construção dramatúrgica do Teatro Documentário;

- Cinderela lá lá lá da Cia. Le Plat du Jour (SP), companhia que nasceu em Paris em 1992 e atua há 27 anos em São Paulo e traz uma linguagem diferenciada na adaptação dos contos tradicionais da literatura infantil para teatro;

- Pinóquio da Cia Abração (PR), grupo que tem como proposta principal a pesquisa e produção teatral para todas as idades, utilizando de linguagens artísticas de diversas áreas; João, o alfaiate: um herói inusitado da Cia Etc e Tal (RJ), que traz uma linguagem própria e aprofundada sobre a mímica e a comicidade;

- O palhaço de La Mancha da Cacompanhia de Artes Cênicas (AM), grupo manauense que apresenta neste espetáculo de rua a história de quatro palhaços que após a leitura de livros de Miguel de Cervantes saem por aí, contando a história de um tal palhaço de La Mancha;

- O Barão nas árvores, uma contação de histórias do Coletivo Duo (BA), que mistura teatro e música com elementos como brincadeiras e as manifestações da cultura popular nordestina;

- 2 mundos da Cia Lumiato Teatro de Formas Animadas (DF), grupo criado na Argentina e com forte trajetória no centro-oeste do Brasil, que apresenta o teatro de sombras nesta peça inspirada na colonização da América e dos territórios do mundo;

- Os Cavaleiros da Triste Figura do Grupo Teatral Boca de Cena (SE), livremente inspirado em Dom Quixote de La Mancha - a história extrapola a literatura quando um grupo de atuadores, em praça pública, insiste em instaurar suas histórias para transformar o mundo;

- O circo de um homem só do Núcleo Circo Único (BA) - espetáculo circense e de rua, composto de reprises autorais, executado por um palhaço que decide realizar sozinho um espetáculo de circo completo.

Já a Mostra do Interior do Nordeste, é composta por grupos nordestinos também com trabalhos voltados para a temática infantojuvenil.

- Espetáculo cênico-musical Mamulengofolia ou o Vendedor de sonhos da Oficarte Teatro & Cia (CE) que funde as linguagens do teatro de rua com a tradição dos bonecos e folguedos populares, inspirado na literatura de cordel;

- A Trup Errante (BA) com Estelita entre fadas e outros bichos, uma contação de história com técnicas da palhaçaria, onde a personagem incentiva crianças de todas as idades à buscarem seus objetivos;

- A peleja de Maria Bonitinha da Cia Cuca de Teatro (BA) – a peça fala do respeito às diferenças e resgata a força da cultura popular ao contar a história de Maria Bonitinha, a menina do sertão;

- E por fim MAIUEI - É do meu jeito! da Cia. Teatral Turma do Biribinha (AL), com sua apresentação reservada para a noite de abertura.

Em Paralelo à grade de programação artística, o Festival promoverá os workshops “A linguagem do teatro de sombras brasileiro” com Cia Lumiato e “INvencionando o Movimento” com Kadu Fragoso do Coletivo LEMdanças; o Circuito “Cantos Que Contam” com Neide Kocca , João Jesus e convidados -Cia Cuca de Teatro; as oficina “ Realidade Mímica” e “Histórias de Humor” com o Grupo Etc. e Tal; o momento FALAFENATIFS com os temas “O Teatro para a infância e juventude no Século XXI” e “Jovens em Re-volução”; e o COFENATIFS – Encontro de Grupos e Artistas.

Serviço:

O quê: 12ª edição FENATIFS - Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana

Quando: 1 a 12 de outubro

Ingresso: R$ 36 | R$ 18 | Especial Dia da Criança: R$ 10 | R$ 5 + 1 kg de alimento estocável | Apresentações solidárias: 1 kg de alimento estocável

Escola Pública não paga: agendamento prévio através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfniFbMXEXFJjL7hufdMnOEvspu630ZQXBFE_lZvqBspnnyhQ/viewform?usp=pp_url