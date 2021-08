Festival propõe aos chefs a criação de pratos unindo ingredientes do mar e do sertão

Criações gastronômicas que celebram o mar e o sertão. Esta é a proposta do Festival de Cultura e Gastronomia de Salvador - Tempero Bahia, que acontece até o dia 5 de setembro, em 28 restaurantes da capital baiana. A festa vai além da gastronomia. Reúne música e outras formas de arte.

Sarapatel de frutos do mar com carne seca do Donana

Esta edição do evento — que entrou para o Calendário Nacional do Ministério do Turismo em 2019 e tem curadoria da chef Tereza Paim — é especial porque chega num momento delicado, onde toda a cadeia produtiva da gastronomia sofreu com os impactos da pandemia.

Linguini com carne seca, camarões e cogumelos do chef Celso Vieira, do Pasta em Casa

Por isso, inciativas como esta ajudam a movimentar toda esta rede. “Não só fomentamos a cadeia produtiva nas mais diversas regiões de Salvador como integramos as atrações turísticas da cidade aos pratos elaborados para o evento, dando oportunidade a estes segmentos que passaram por dificuldades durante este período”, explica Djanira Dias, produtora e organizadora do festival.

Arroz de lula e camarão com chorizo espanhol do chef Ricardo Silva, do Carvão

Tendo o mar e o sertão como inspiração na elaboração dos pratos, os chefs locais abraçaram a temática com entusiasmo. O que era de se esperar já que ambas lhe são familiares. “O tema é muito bacana e inspirador porque juntamos traduções sertanejas e litorâneas, trazendo itens do mar para o contexto sertanejo”, diz o chef Dudu Prado, do Lafayette, que criou o arroz Maria Isabel que mistura lagosta com carne do sol.

Camarões grelhados com arroz de carne seca, picles de maxixe e maionese de fumeiro do Amado

Outra ideia bacana nesta edição é a mistura de restaurantes do primeiro time a outros menos badalados que, se souberem aproveitar a oportunidade, podem ganhar mais visibilidade com o evento. Na lista dos participantes estão desde restaurantes de hotéis como o recém-inaugurado Omi, do chef Fabrício Lemos, no Fera Palace Hotel; ao Passeio da Vitória que funciona no Wish Hotel da Bahia; até casas tradicionais como Amado, Bella Nápoli, Paraíso Tropical e por aí vai

Crisp Rice de Spicy Tuna com sunomono de maxixe e mousse de queijo de cabra do sertão do Soho

A lista completa pode ser conferida ao lado ou acessada também no site e nas redes sociais do evento ( Instagram @temperobahiaoficial, Facebook e www.temperobahia.com.br).

Além de saborear os pratos doso restaurantes de sua preferência, o público poderá acompanhar, de forma online, as aulas e cursos gratuitos com direito a certificado, ministrados por chefs como Fabrício Lemos, Carlos Ribeiro (PB/SP) e Jucilene Melo (PE), além de outros.

Pudim de vinho de laranja, com praliné de licuri Do Além Mar

Ainda na programação, apresentações de grupos de música instrumental que acontecem no primeiro final de semana do evento, hoje (28) e amanhã (29), das 12h às 21h, com entrada gratuita, no Centro de Convenções de Salvador (CCS). O acesso será feito através de doação de 1 kg de alimento não-perecível e a plateia acompanhará de dentro de seus carros, ao estilo Drive In, com direito a um Lounge, mesa e 2 cadeiras, ao lado do automóvel.

Baião de dois de camarão e farofa de tapioca do Omí

Participantes: Amado; Bella Bistrot; Bella Napoli; Blue Praia Bar;; Carvão Restaurante; Casa de Tereza; Casarão do Mercure Rio Vermelho; Cuco Bistrô; De Além-Mar; Dendê Salvador; Donana; La Taperia; Lafayette; Lôro Bahia Marina e Stella Maris; Lucius Restaurante; Omi do Fera Palace Hotel; Paraíso Tropical; Passeio da Vitória do Wish Hotel da Bahia; Pasta em Casa; Restaurante Capim Santo (SP); Restaurante Escola SENAC Casa do Comércio e Pelourinho; Restaurante Ori; Soho; Solar Rio Vermelho; Tapas Bar 52 (Lisboa/Portugal); Toca do Cobra; Varanda Gourmet e Vini Figueira Gastronomia.

Lagosta, badejo, salmão, polvo, lula e camarões grelhados com legumes do Loro Stella Mares

Serviço

@temperobahiaoficial

www.temperobahia.com.br