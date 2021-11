Festival Tempero no Forte chega a 15ª edição e elege a ‘pimenta’ como tema central

Entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro, Praia do Forte, área turística da cidade de Mata de São João, no Litoral Norte baiano, será palco do Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte. Criado para homenagear a cultura e a gastronomia da Bahia, a iniciativa chega a sua 15ª edição, misturando música instrumental, arte e as riquezas dos sabores tipicamente baianos.

Neste ano, o tema “Pimenta” foi eleito como elemento central. A ideia é desafiar os restaurantes a elaborarem pratos exclusivos, que ficam à disposição do público durante os dias do evento.

O Tempero no Forte é uma realização do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio da Coca Cola, Ticket e Banco do Nordeste, e o apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, Prefeitura de Mata de São João, Turisforte, Sebrae, Senac, CLN/Invepar, Venturoli, Tidelli e Eisenbahn e organização e produção da 2D Projetos Culturais.