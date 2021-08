FGTS: saque-aniversário libera amanhã até R$ 3,9 mil para nascidos em setembro

O saque-aniversário do FGTS começa nesta quarta-feira (1º) para quem nasceu em setembro. A retirada pode ser feita até 30 de novembro. O prazo para aderia à modalidade e receber ainda este ano, contudo, é mais curto, indo até o fim de setembro.

Nessa modalidade, o trabalhador faz a opção de sacar parte do saldo a partir do mês de aniversário. É possível retirar anualmente uma parte do valor das contas ativas e inativas do FGTS.

A escolha deve ser feita até o último dia do mês de nascimento. Para quem nasceu em setembro, portanto, o prazo vai até o dia 30. Depois disso, os aque só poderá ser feito no ano seguinte.

A quantia sempre fica disponível por três meses. Se não for sacado nesse intervalo, volta para a conta do FGTS. O valor depende do saldo somado de suas contas no fundo de garantia (para quem tiver mais de uma), totalizando sete faixas de pagamento. Para trabalhadores com saldo acima de R$ 500, é acrescida uma parcela adicional fixa em reais, além de um percentual do fundo. Confira:

As sete faixas do saque-aniversário

Valor do saldo (em R$) % do saldo que pode ser sacado Parcela adicional fixa Saque total no piso da faixa Saque total no topo da faixa Até R$ 500 50%

----- R$ 250 De R$ 500,01 a R$ 1.000 40% R$ 50 R$ 250 R$ 450 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 30% R$ 150 R$ 450 R$ 1.650 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 20% R$ 650 R$ 1.650 R$ 2.650 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 15% R$ 1.150 R$ 2.650 R$ 3.400 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 10% R$ 1.900 R$ 3.400 R$ 3.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900 R$ 3.900 ilimitado

Vale lembrar que ao optar pela modalidade do saque-aniversário, o trabalhador não pode sacar o saldo da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Ele recebe somente a multa rescisória de 40% paga pelo empregador.

O Ministério da Economia diz que já foram saados R$ 16,5 bilhões nessa modalidade. Desde 2019, qando foi criada, a opção teve adesão de 12,8 milhões de trabalhadores.