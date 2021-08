FHC grava vídeo de apoio a Doria, e Leite reage: 'Está no direito de se equivocar'

O governador Eduardo Leite (PSDB-RS) reagiu nesta quarta-feira (18) ao apoio declarado pelo ex-presidente Fernando Henrique ao colega de São Paulo, João Doria. Os dois devem disputar a indicação dos tucanos para concorrer nas eleições do ano que vem.

Doria visitou FHC mais cedo e ganhou um vídeo de apoio. O ex-presidente diz que está ao lado do governador de São Paulo porque ele "representa o Brasil do futuro".

Leite disse ao jornal O Globo que FHC é "muito bom", mas não "infalível". Ele lembrou que o ex-presidente se encontrou com Lula e já disse que preferia que o PSDB enfrentasse o petista em um segundo turno ao invés de Jair Bolsonaro (sem partido). Para o governador gaúcho, essa avaliação é um outro erro do ex-presidente FHC.

"O presidente Fernando Henrique é muito bom, mas não é infalível. Já havia se equivocado ao declarar voto em Lula. Tem o seu voto igual como qualquer militante do PSDB e está no seu direito de escolher o seu candidato e de se equivocar quantas vezes quiser", diz Leite.

O gesto de FHC a Doria foi entendido como uma demonstração de força do governador. O apoio tem forte peso simbólico. Antes, o ex-presidente já chegou a dizer que Doria precisa ser "menos paulista", tentando nacionalizar mais o nome.

A prévia do partido vai acontecer em novembro. Além de Leite e Doria, devem disputar a indicação o senador Tasso Jeireissati (CE) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Quem vencer e for o nome do partido deverá ter a dura missão de buscar representar um terceiro caminho, muito desacreditado, em uma possível disputa com Bolsonaro e Lula.