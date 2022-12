Fiéis celebram Dia de Santa Luzia com imagem nas ruas do Comércio pela 1ª vez

Comemorado nesta terça-feira (13), o Dia de Santa Luzia teve um elemento especial: pela primeira vez desde sua chegada, em 1902, à Igreja do Santíssimo Sacramento Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, no bairro do Comércio, em Salvador, a imagem da santa homenageada foi às ruas, conduzida por fiéis.

O motivo foi justamente o fato de 2022 ser um ano jubilar, quando se comemoram 120 anos da imagem no templo. "Também, para a imagem se tornar conhecida. Então, a gente aproveita a alegria do ano jubilar e coloca a imagem para procissão", explicou o administrador da igreja, o padre Renato Minho.

Com o coração 'vibrando de felicidade', o servidor público Jônatas de Souza, 32 anos, teve a honra de ter sido um dos primeiros a tocar a imagem sobre o andor. A devoção vem de família e é dela também que vem o motivo da emoção: sua sobrinha, Yandra Luzia — em homenagem à santa —, de apenas 8 meses, que nasceu prematura e chegou a ser desenganada pelos médicos.

"Entramos em contato com o padre Renato, o qual chamou o nome dela, que estava na UTI. E, após a missa, os aparelhos voltaram a funcionar", contou Jônatas. "A força de Santa Luzia na vida dela foi tão grande na vida dela que até a UTI neonatal foi a de número 13", relembrou.

O início da centenária procissão pelas ruas do Comércio estava prevista para as 11h30, mas aconteceu só uma hora depois. De lá, o andor seguiu até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e retorna, em seguida, à matriz.

Com o tema ‘Santa Luzia, guardiã da fé e da visão’, o dia em homenagem à santa conta com uma longa programação na igreja. As celebrações foram iniciadas com a alvorada, às 5h, e missas pela manhã, entre as 6h, 8h, 10h, e pela tarde, às 15h e às 17h.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Mesmo com o destaque da imagem, o grande atrativo do local continuou sendo a ‘água do milagre’ que jorra da fonte instalada no templo. Recém-operada, a aposentada Hilda da Silva, 72 anos, não mediu esforços para encher suas garrafinhas. Desde antes das 9h, a fila para chegar à fonte ia parte de dentro da igreja até a grade que cerca o santuário.

“A água é um colírio para os nossos olhos”, disse Hilda, enquanto aguardava sua vez. Quase duas horas depois, a realização: a idosa saiu e foi logo molhando o corpo todo com a água milagrosa. “Tô abençoada, graças a Deus”, comemorou.