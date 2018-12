Fiéis comemoram neste sábado (8) dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia

Devotos de diversos locais vão se concentrar nas ruas do Comércio neste sábado (8) para homenagear a Imaculada Conceição da Mãe de Deus, padroeira da Bahia, que no Candomblé é representada por Oxum, rainha das águas doces.

O preparatório para a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, como é popularmente conhecida, teve início no último dia 29. Neste sábado (8), dia do evento, são celebradas missas na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia às 5h, 6h, 7h, 12h, 14h, 15h e 16h; mas o ponto alto da festa será a missa solene, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, às 8h30.

A missa solene é o ponto de partida para a procissão pelas principais ruas do Comércio, momento em que são conduzidas as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José, retornando à Basílica para a bênção com o Santíssimo Sacramento. Este ano, a festa religiosa tem como tema: “Com a Virgem Maria proclamamos: ‘Santo é o Seu nome’. Sede santos também vós”.

A festa em louvor à Nossa Senhora da Conceição da Praia é a mais antiga festa religiosa do Brasil, comemorada desde 1550. A primeira capela do Comércio foi erguida em taipa a pedido de Tomé de Souza que, segundo relatos, teria ajudado na construção. A igreja atual começou a ser construída em 1739. A celebração também ocorre nos bairros de Itapuã e Valéria, que contam, cada um, com uma Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Confira a programação em quatro paróquias:

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio)

Serão celebradas missas às 5h, 6h, 7h, 12h, 14h, 15h e 16h. O ponto alto da festa será a missa solene, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, às 8h30. Logo em seguida, os fiéis sairão em procissão pelas principais ruas do bairro do Comércio, conduzindo as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José, retornando à Basílica para a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itapuã)

As homenagens à padroeira da Bahia terão início às 6h com alvorada festiva e recitação do Ofício de Nossa Senhora. A primeira missa será celebrada às 7h e, logo em seguida, haverá procissão marítima com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, saindo da Colônia dos Pescadores de Itapuã. A segunda missa do dia terá início às 11h, na matriz. Já às 16h os fiéis se concentrarão no Cruzeiro de São Tomé, em Piatã, de onde sairão em procissão até a Igreja Matriz. Às 18h o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, presidirá a missa solene.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria)

A programação contará com alvorada e Ofício de Nossa Senhora, às 6h, no CESF; carreatas em todas as comunidades, às 8h; e procissão saindo do Colégio Nossa Senhora Aparecida, em Nova Brasília, às 15h. O ponto alto dos festejos será a missa solene presidida pelo bispo auxiliar Dom Hélio Pereira dos Santos, às 17h.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Periperi)

A programação contará com Ofício de Nossa Senhora às 6h; missas às 7h e 10h; missa lolene presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão, às 16h; e procissão às 17h.



Trânsito e interdições

Nas imediações da Basílica o trânsito sofrerá alterações. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará três veículos extras da frota reguladora de ônibus, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 15h às 22h, e terão roteiros distribuídos nas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda. Além disso, os veículos que operam na região da festa terão o itinerário modificado de acordo com as alterações de trânsito realizadas pela Transalvador.

Haverá também interdição no tráfego de veículos durante a procissão, a partir das 10h30, na Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda, e Avenida da França. Será feita também proibição da circulação e do estacionamento de veículos, das 5h de sábado (8) à 0h de domingo (9), na Avenida Lafayete Coutinho (Avenida Contorno), entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru, Rua Conceição da Praia, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Manoel Vitorino, Rua Dionísio Martins, Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica (trecho entre as Ruas Portugal e Miguel Calmon), Rua Corpo Santo e Rua Santos Dumont.

Os veículos provenientes da Avenida da França, com destino à Cidade Alta, terão como opção de tráfego a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os veículos provenientes da Avenida Lafayette Coutinho (Avenida Contorno), com destino à Cidade Baixa, terão como opção de tráfego a Ladeira do Gabriel e a Ladeira dos Aflitos.

Barreiras fixas

Onde serão instaladas barreira fixas, a partir de 0h desta sexta:

Viaduto Menininha do Gantois, alça de acesso a Av. Reitor Miguel Calmon, sentido Comércio;

Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima; Ladeira da Conceição da Praia / Ladeira da Montanha;

Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá;

Ladeira da Conceição da Praia / Rua Manoel Vitorino;

Rua Portugal / Rua da Bélgica;

Rua do Corpo Santo / Rua da Conceição da Praia;

Av. da França / Rua da Bélgica (Praça do Mercado Modelo).

Onde serão instaladas barreira móveis, a partir de 5h deste sábado

Av. Reitor Miguel Calmon / Viaduto Menininha do Gantois;

Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

Av. Lafayete Coutinho / Ladeira do Gabriel (Solar do Unhão);

Av. Lafayete Coutinho – Trapiche;

Rua Conceição da Praia / Av. Lafayete Coutinho (via marginal);

Av. da França / Praça da Inglaterra;

Av. da França – Portão 3 CODEBA;

Rua Portugal / Rua Pinto Martins;

Rua Santos Dumont / Rua Pinto Martins;

Rua Corpo Santo / Rua Pinto Martins.

Fiscalização

80 fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vão orientar e ordenar os comerciantes informais que irão trabalhar na festa. Quatro agentes de fiscalização que trabalham no combate à poluição sonora irão monitorar a festa, verificando o uso de som no perímetro do evento.

A Guarda Civil Municipal (GCM) tem ordens de serviço para reforço na atuação no Elevador Lacerda e no patrulhamento preventivo na área da festa, totalizando cerca de 30 agentes.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irá disponibilizar uma ambulância de suporte avançado composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor socorrista. A unidade ficará estacionada ao lado da Igreja Conceição da Praia, das 6h às 18h. Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris vai operar com um esquema de profissionais reforçado para atender eventuais transferências de pacientes provenientes da festa.