Fila grande para motel de Salvador viraliza em meio a suspeita de golpe

Uma fila de carros para o motel Le Royale, na Avenida São Rafael, em Salvador, chamou atenção de quem passou pelo local na noite do sábado (12), quando foi comemorado o Dia dos Namorados. Mas a alta demanda não seria somente a normalidade por conta da data dedicada aos casais: um perfil falso do estabelecimento no Instagram estava fazendo falsos agendamentos.

Nas redes sociais, o Le Royale divulgou um comunicado alertando para o perfil falso, informando que ele estava cobrando dinheiro por reservas, segundo eles. Também divulgou uma nota esclarecendo que não trabalha com agendamento, apenas com ordem de chegada. O perfil falso mudou o nome depois da denúncia, mas continua no ar e ainda usa o leroyale no usuário. Também utiliza nome e descrição completamente iguais ao do original. O fake, contudo, tem bem menos seguidores e interações.

"A demanda por nossas suítes está muito alta, não estamos conseguindo responder a todos, portanto vamos deixar algumas informações importantes", diz a mensagem. A lista inclui a ausência de reservas, entrada por ordem de chegada, impossibilidade de informar disponibilidade das suítes com antecedência e informações sobre horários de pernoite.

O CORREIO entrou em contato com o motel, mas funcionários que estavam trabalhando disseram não ter autorização para comentar o caso. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se alguma queixa chegou a ser feita por clientes lesados.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Fila para corajosos

As filas grandes geraram resenha nas redes sociais, em que vídeos mostravam o congestionamento causado na região. Muita gente resolveu aproveitar a data especial no motel. Um rapaz que encarou a fila acabou tendo que desistir por conta da demora. Ele conta ao CORREIO que decidiu de repente ir com a namorada ao local.

"Minha namorada mora em Feira porque trabalha lá. Ela chegou aqui ontem de surpresa e aí pensei em fazer alguma coisa legal, passar a noite com ela pelo menos porque moro com meus pais e aí pensei em um jeito de retribuir a surpresa. Nós saímos pra comer e aí bateu a vontade... Pensei na ideia de ir pra um motel legal, é um lugar que já fomos, e aí pegamos a pista", começa. "Eu moro em São Rafael mesmo, a gente saiu pra comer na Barra, foi massa e tal. Quando chegamos perto da entrada da rua eu vi o engarrafamento e pensei 'não é possível'. A gente começou a rir, eu encostei na fila e ficou ela e eu olhando um pra cara do outro", continua.

Até que les desistiram da fila, mas não da comemoração. "Ela disse que não tava disposta a pegar fila pra motel e fomos pra casa rindo. No final das contas, rolou no condomínio mesmo. O condomínio é muito grande, cheio de espaço e rolou no carro. Acabou sendo divertido, me senti com 15 anos", diz.