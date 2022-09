Filha de Carlinhos Brown faz rara aparição ao lado do pai: 'Saudade'

A filha do cantor Carlinhos Brown, Clara Buarque, apareceu nas redes sociais ao lado do pai em um momento raro. A foto, que foi compartilhada nesta terça-feira (13), agitou as redes sociais e os fãs do cantor baiano.

A jovem de 23 anos, apareceu com um vestido branco, decotado e, em outro storie, surgiu ao lado do cantor. Na legenda, Clara escreveu que estava com saudade do pai que não o via há algum tempo. "A saudade que eu estava", disse.

Em outro momento, a artista apareceu ao lado do cantor Vitão e brincou sobre os cachos que tem. Clara é filha de Carlinhos Brown com Helena Buarque que, por sua vez, é filha de Chico Buarque com Marieta Severo. Apesar de seguir na vida artística da família, prefere manter a vida pessoal longe da mídia e dos sites de fofoca.



(Foto: Reprodução / Redes Sociais)