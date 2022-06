Filha de Juliano Cazarré, o Alcides de Pantanal, nasce com cardiopatia rara

Nasceu o quinto filho de Juliano Cazarré com a bióloga e jornalista Letícia Cazarré. O ator anunciou o nascimento de Maria Guilhermina no Instagram nesta quarta-feira (22). Os dois são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 2 anos, e de Maria Madalena, de 1 ano. O artista contou que a neném veio ao mundo nesta terça (21) com uma cardiopatia congênita rara, descoberta nos exames pré-natais, e precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Segundo ele, a menina ássa bem e "segue estável, se recuperando e recebendo os melhores cuidados".

"Queridos amigos e familiares, é com enorme alegria e amor que anunciamos a chegada da nossa pequena Maria Guilhermina de Guadalupe Bastos Cazarré, na última terça-feira, dia 21 de junho, às 8h30 da manhã, em São Paulo. Maria Guilhermina chegou com um coração especial, dilatando também os nossos corações e os de todos ao seu redor! Nos exames pré-natais, descobrimos que ela teria uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Ao longo da gestação, os médicos perceberam que o caso dela seria um dos mais raros e graves dentro da anomalia e, por isso, decidimos vir para São Paulo para que ela pudesse nascer com a equipe mais especializada. Ela nasceu muito bem, surpreendeu a todos com muita força e saúde!", contou o ator, que interpreta o peão Alcides em Pantanal.

Juliano Cazarré na pele do peão Alcides em Pantanal (João Miguel Júnior/TV Globo)

Juliano continuou seu relato sobre a filha: "Mas seu caso pedia uma intervenção cirúrgica imediata e, assim, nossa pequena guerreira passou seu primeiro dia de vida fazendo um reparo importante no coração. A cirurgia correu bem, ela está estável e segue se recuperando e recebendo os melhores cuidados. Seus médicos e especialistas são verdadeiros heróis, e nós estamos felizes e tranquilos por poder contar com uma equipe tão bem preparada e dedicada. Queremos, antes de mais nada, agradecer o apoio constante, o carinho e as orações, que têm sido fundamentais para nos manter serenos e firmes neste momento. Nossos corações estão cheios de alegria e confiança! Maria Guilhermina é a coisa mais linda! Vamos seguir cuidando de tudo para que, em breve, possamos levá-la para casa, onde seus irmãos Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena a aguardam ansiosamente! Contamos com as orações de todos. Sinceramente, Letícia e Juliano Cazarré", finalizou.