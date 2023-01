Filha de Lampião e Maria Bonita vai desfilar em carro alegórico da Imperatriz

Exaltando as riquezas do Nordeste e do cangaço, a Imperatriz Leopoldinense vai entrar na Sapucaí com a filha de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. Aos 90 anos, Expedita Ferreira vai aparecer no Carnaval do Rio de Janeiro.

A filha dos cangaceiros mais conhecidos do país mora em Sergipe e já tirou as medidas para a fantasia. Além disso, Expedita esteve na quadra da Imperatriz para conhecer o enredo e os colegas que farão parte do desfile.

"Ela vai desfilar aos pés de Lampião, seu pai, fechando com chave de ouro a apresentação da Imperatriz. Virá coroando a força e a riqueza cultural do povo sertanejo", explica Leandro Vieira ao G1.

"O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida” é o nome do enredo que apela para a narrativa dos cordéis nordestinos para contar a história de Lampião, que foi rejeitado no céu e no inferno depois que morreu.

Expedita nasceu cinco anos antes da morte do casal, em 1932. Foi criada por um casal de vaqueiros que tinha amizade com Lampião. Na época, crianças não podiam andar no bando de cangaceiros.