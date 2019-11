Filha do apresentador Gugu Liberato desabafa após morte do pai

Uma das filhas do apresentador Gugu, Sofia Liberato, 15 anos, usou as redes sociais neste sábado (23) para falar sobre a morte do pai, na última sexta-feira (22).

Em uma postagem no Instagram Stories compartilhada no início da tarde, a adolescente agradeceu o apoio.

"Muito obrigada a todos pelas mensagens positivas e orações. Estamos todos muito tristes com o ocorrido. Infelizmente, ainda existem pessoas que vão se aproveitar dessa situação tão delicada, mas tive que abrir minha conta ao público para, de uma vez por todas, dizer que esse é meu único Instagram. Todos os outros são fakes. Peço que denuncie qualquer outro. Muito obrigada", escreveu.

Sofia tem uma irmã gêmea, Marina. As duas são irmãs de João Augusto, 18. Os três eram fruto do relacionamento de Gugu com a médica Rose Miriam.

Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, onde morava. Ele havia sido internado em um hospital na quarta-feira (20), depois de sofrer um acidente doméstico. Ele caiu de uma altura de quatro metros enquanto fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa.

O corpo dele deve chegar ao Brasil até a próxima quinta-feira (28). Ainda não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento, porém, a família deve abrir o valório ao público.