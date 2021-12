Filho de Marília Mendonça faz 2 anos e ganha declaração do pai

O menino Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, completa 2 anos nesta quinta-feira (16). Em homenagem ao aniversário do filho, que perdeu a mãe no dia 5 de novembro num acidente aéreo, o sertanejo usou as redes sociais para se declarar ao pequeno.

"Pouco antes de você vir ao mundo um amigo me falou: 'Quando o Léo nascer a sensação que você vai ter será a mesma de tirar seu próprio coração do peito e segurar no colo'. Em palavras, é exatamente o que eu sinto. Meu coração hoje corre pra lá e pra cá, não para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo. Hoje não é só você que faz dois anos de idade, mas eu também! Faz dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado, meu filho, e, mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso, e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre", escreveu Murilo.

O cantor também compartilhou fotos e vídeos fofos do menino e completou: "Meu parceiro de vida".

Após a morte de Marília Mendonça, Murilo decidiu dividir a guarda de Léo com a ex-sogra, Ruth Moreira. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pela nossa cabeça que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", disse ele na época que a decisão foi tomada.

A mãe da rainha da sofrência também comemorou a atitude. "Temos a certeza de que seria essa a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", disse ela.