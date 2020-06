Filme baiano 'Guerra de Algodão' será exibido em festival on-line

O filme "Guerra de Algodão", de Marília Hughes e Cláudio Marques, será exibido no Festival Espaço Itaú Play nos dias 27 e 28 de junho. O filme ficará disponível por 48 horas no site do Espaço Itaú de Cinemas (clique aqui), com ingresso virtual custando R$ 10.

20% do valor da entrada será destinado à Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais (Apro), que vai auxiliar profissionais do setor afetados pela pandemia do novo coronavírus.

O longa foi exibido em Montreal (Canadá), Los Angeles (EUA), Amsterdã (Holanda) e Estocolmo (Suécia), Sidney (Austrália), Atlanta e Austin (EUA), além de Manhhein (Alemanha), sendo considerado melhor filme no Santiago Indie Film Awards.

No filme, Dora, 14 anos, brasileira mas criada na Alemanha, viaja a Salvador para passar férias com a avó, que ela mal conhece. Ao descobrir que irá morar na cidade, Dora fará de tudo para retornar. Aos poucos, vai se dar conta de que Salvador e que sua própria família possuem segredos importantes para a sua história.

O filme conta com a estreia das jovens Dora Goritzki e Thalia Rodrigues. Thaia Perez, atriz veterana que esteve em cena em “Aquarius”, de Kleber Mendonça, é Maria, avó de Dora. Grande elenco do teatro baiano completa o casting: Analu Tavares, Aícha Marques e Edvana Carvalho.

Para completar, no dia 27 de junho, haverá debate com os diretores e as atrizes Dora Goritzki, Thaia Perez e Thaílla Rodrigues, além dos diretores e parte da equipe. Com participação do crítico Marcus Mello e da cineasta Ceci Alves. Clique aqui para participar.

“Guerra de Algodão” foi realizado graças ao edital promovido pelo Fundo Setorial/ Ancine e tem como distribuidora a Vitrine Filmes.