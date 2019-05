Filme brasileiro é premiado em mostra do Festival de Cannes

O diretor cearense Karim Ainouz ganhou, nesta sexta-feira (24), o prêmio Um Certo Olhar, o segundo mais importante do Festival de Cannes, com o filme 'A vida invisível de Eurídice Gusmão'. O filme retrata a sociedade machista no Brasil e mostra, da adolescência à velhice, a vida de duas irmãs cariocas dos anos 1950, cujos sonhos são frustrados pelo patriarcado.

Ao receber o prêmio, Ainouz dedicou a conquista às protagonistas, Carol Duarte e Julia Stockler, e "a todas as mulheres do mundo". "Vivemos um momento de muita intolerância" no Brasil, denunciou o cineasta que também assina O Céu de Suely, Praia do Futuro e Madame Satã, filme que estreou no mesmo festival, há 17 anos.

Baseado no romance homônimo de Martha Batalha, 'A vida invisível de Eurídice Gusmão' acompanha Eurídice e Guida, almas gêmeas, mas que o destino separa e leva para caminhos diferentes. O filme conta com a produção do carioca Rodrigo Teixeira, que assina mais um filme na disputa por Cannes. O festival termina neste sábado (25), quando anuncia do vencedor da Palma de Ouro.