Filme de Lázaro Ramos, Medida Provisória ganha primeiro teaser

Medida Provisória, primeiro filme dirigido por Lázaro Ramos, ganhou seu primeiro teaser nesta segunda-feira (13). A produção é estrelada por Taís Araujo, Seu Jorge e pelo anglo-brasileiro Alfred Enoch, dos filmes de Harry Potter. Lázaro divulgou o material no Twitter. Medida Provisória terá sua primeira exibição nesta quarta (15), no Festival do Rio.

Como vocês pediram, segue o primeiro teaser do filme que tive a honra de dirigir, Medida Provisória.????



Ainda sem data de estreia nos cinemas, teremos uma exibição pontual dia 15/12 no @festivaldorio.



Esperamos encontrá-los em breve.#MedidaProvisoria pic.twitter.com/OQ37Nn6J2W — Lázaro Ramos (@olazaroramos) December 13, 2021

A trama, inspirada na peça Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, se passa num futuro distópico no qual negros do Brasil serão enviados à África. O que seria um modo do governo brasileiro reparar os males causados pela escravidão se transforma numa medida compulsória, numa atitude escancarada de racismo. Além do trio, o elenco conta ainda com Adriana Esteves, Renata Sorrah, Mariana Xavier e Emicida.

Medida Provisória ainda não tem previsão de estreia nos cinemas comerciais devido a conflitos com a Agência Nacional do Cinema (Ancine). Em comunicado divulgado pela Trigo Press, a assessoria afirma que "questões burocráticas seguem sem retorno conclusivo da agência desde novembro de 2020 – um ano antes de sua previsão inicial de estreia, que seria realizada no último mês de novembro".