Fim do mistério: tênis que levantou discussão na internet é cinza e verde

Foto: Reprodução

Depois do famoso mistério do vestido branco e dourado (ou seria preto e azul?), uma velha polêmica de 2017 voltou a viralizar na internet. Afinal, o tênis da foto é rosa e branco ou cinza e verde?

A discussão sobre a cor do calçado voltou nas redes sociais e grupos de WhatsApp, mas o mistério já foi desvendado. Quem enxerga o tênis na cor rosa, pode ir se conformando, porque ele é mesmo cinza com verde. À época da polêmica, o TechTudo contou com a ajuda de um aplicativo, o PicsArt, para desvendar o mistério.

Foto: Facebook/Reprodução

Na internet, uma imagem tenta explicar o mistério. "Pessoas com dominância do lado esquerdo do cérebro enxergam tênis cinza e verde. As com dominância do lado direito enxergam rosa e branco", diz a maioria das postagens.

Porém, o neurologista Rafael Monteiro, do Hospital Samaritano, esclareceu ao site o porquê de pessoas enxergarem o objeto de formas diferentes.

“É mais ilusão de ótica do que a ver com os hemisférios do cérebro. (…) A gente visualiza as cores quando a luz do objeto é captada pela retina que, depois, vai para o córtex visual, parte do cérebro que pega as informações que o olho enxerga e transforma em formas e cores. Ou seja, é só uma questão de percepção de cor”, disse o especialista.