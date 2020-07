Final da Copa do Nordeste terá narração feminina pela 1º vez

O duelo entre Bahia e Ceará, sábado (1º), às 16h, no estádio de Pituaçu, vai entrar para a história. Será a primeira vez que a narração da final da Copa do Nordeste ficará a cargo de uma mulher.

O comando do microfone no jogo de ida da decisão será de Manuela Avena, que vai fazer a narração da partida pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. Manuela acumula experiência em jogos de futebol e, em 2018, narrou a Copa do Mundo pelo canal por assinatura Fox Sports.

Em março, ela se tornou a primeira mulher a comandar uma transmissão do Nordestão ao ser escalada na vitória do Bahia sobre o Confiança por 1x0, na Fonte Nova.

Além de Manuela Avena, a transmissão de Ceará x Bahia vai contar com as participações do comentarista Matheus Carvalho e do repórter Fábio Gomes. O jogo da volta, na terça-feira (4), terá narração de Rainan Peralva.