Finos Filmes chega à oitava edição, com debates sobre política e cultura

Os curtas que inspiram as conversas podem ser vistos no Youtube do MIS (Foto: Divulgação)

Entre próxima quarta-feira (2) e domingo (6), o VIII Festival de Finos Filmes leva seis debates ao canal de YouTube do Museu da Imagem e do Som. Bruna Linzmeyer, Linn da Quebrada, Alê Santos, Christian Dunker, Jeferson Tenório, Kenia Maria, Lázaro Ramos, Ana Maria Gonçalves, Pastor Henrique Vieira, Antônio Pitanga e Vera Iaconelli são alguns dos nomes confirmados para debates, que serão gratuitos e acontecerão no canal de YouTube do MIS – Museu de Imagem e do Som de São Paulo. Os filmes nos quais os debates se baseiam estarão disponíveis no streaming Spcine Play já partir desta quinta (27).

O festival, criado e dirigido pelo cineasta Felipe Poroger, terá curtas- metragens como pontos de partida para conversar sobre política, cultura, identidade e filosofia. Um desses seis debates é feito em parceria com o Goethe-Institut São Paulo, a partir de três curtas-metragens alemães. O tema será Traumas Históricos em Imagens, com Christian Dunker e Ilana Feldman. Cada debate será vinculado a uma instituição que precise de doações. Os internautas serão incentivados a fazer uma doação diretamente na conta deles. Como são seis debates, o festival fará parceria, portanto, com seis instituições: Casa Chama, ONG Mulheres da Luz, FICA (Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel) e Aldeia Tekoa Kalipety.

Já estão à disposição do público também 7 curtas dos muitos que marcaram os 7 anos do festivalno À La Carte – Streaming do Cine Petra Belas Artes. São eles: Baba 105 (Felipe Bibian), E (Alexandre Wahrhaftig, Helena Ungaretti e Miguel Antunes Ramos), Edifício Tatuapé Mahal (Carolina Markowicz e Fernanda Salloum), O Delírio é a Redenção dos Aflitos (Fellipe Fernandes), Adeus à Carne (Julia Anquier), Mais Triste Que Chuva em Recreio de Colégio (Lobo Mauro), Bonde (Asaph Luccas).

OS DEBATES E FILMES SÃO:

2/6, 20h, quarta – Brasil Dividido: Ontem e Hoje, com Kenia Maria e Jeferson Tenorio. A partir do filmes Batalha (Caio Castor, Clara Lazarim, Guilherme César, Rica Saito) e Ser Feliz no Vão (Lucas H. Rossi). Mediação de Yasmin Santos.

3/6, 20h, quinta – Trabalho, Cuidado e Família – Luana Alves e Fabiana Endo, a partir de Construção (Leonardo da Rosa) e Pausa para o Café (Tamiris Tertuliano), filmes que abordam as dificuldades e desafios no entrelaçamento entre mercado de trabalho e família. Mediação de Riva Feitoza.

4/6, 18h, sexta – Traumas Históricos em Imagens – Christian Dunker e Ilana Feldman discutem três curtas alemães, cujas tramas têm como centro, cada uma à sua maneira, a representação de traumas históricos. Aquele Que Cruzou o Mar (Jonas Riemer), Colegas, (Jannis Alexander Kiefer), A Mentira (Rafael Spínola e Klaus Diehl). Mediação de Felipe Poroger.

4/6, 20h, sexta – Para Seguir Sonhando - Alê Santos e Valéria Barcellos, Debate a partir dos filmes Inabitável (Matheus Farias e Enock Carvalho), Portugal Pequeno (Victor Quintanilha), Perifericu (Nay Mendl, Vita Pereira, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda). Mediação de Marina Lourenço.

5/6, 18h, sábado – Perspectivas para o Cinema Brasileiro – Debate com Bruna Linzmeyer e Sabrina Fidalgo, atriz e diretora do curta Alfazema, premiado no Festival de Brasília em 2019. As duas falam sobre o filme e a situação do cinema brasileiro atual. Mediação de Lyara Oliveira.

6/6, 18h, domingo – Outro Mundos Possíveis: Arte e Educação – Debate com Linn da Quebrada e Milena Oliveira, a partir dos filmes Antes do Azul (Romy Pocztaruk), “àprova” (Natasha Rodrigues). As duas apontam caminhos para o futuro, através de arte e educação. Mediação a confirmar.