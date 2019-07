Flamengo anuncia zagueiro espanhol Pablo Marí, do Manchester City

O Flamengo tem um novo reforço. Indicado pelo técnico português Jorge Jesus, o zagueiro espanhol Pablo Morí, de 25 anos, foi anunciado na manhã desta quinta-feira pelo clube carioca, que usou as suas redes sociais para destacar a contratação. O jogador estava no Manchester City, da Inglaterra, e assinou contrato com o time rubro-negro até dezembro de 2022.



"Tem novidade no Mengão. O zagueiro espanhol Pablo Marí, de 25 anos, é o nosso novo reforço. Ele foi comprado junto ao Manchester City e assinou contrato com o Mais Querido até dezembro de 2022. Seja bem-vindo! Muito sucesso com o Manto Sagrado!", anunciou o Flamengo em seu Twitter. A expectativa é que o reforço chegue ao Rio de Janeiro neste domingo.

Pablo Mori tinha os seus direitos econômicos ligados ao Manchester City, mas nunca entrou em campo pelo clube inglês. Canhoto e com 1,93 metro, o espanhol defendeu o La Coruña na última temporada por empréstimo e não faz parte dos planos do técnico Pep Guardiola na equipe inglesa. O contrato se encerrou no último dia 30 e não foi renovado.O zagueiro foi revelado pelo Mallorca, da Espanha, e foi contratado pelo Manchester City em 2016. Ele foi emprestado para o Girona, espécie de filial do clube inglês, ao NAC Breda, da Holanda, e depois ao La Coruña. Na última temporada fez 38 jogos, sendo 36 como titular. Com dois gols marcados, se destacou, mas não conseguiu levar o clube da Galícia de volta à elite espanhola após derrota por 3 a 2 no agregado para o Mallorca no playoff decisivo.Além de Pablo Marí, a diretoria flamenguista espera aproveitar a viagem para a Europa e acertar a contratação do meia Gérson, que está na Roma e já defendeu o Fluminense. A ideia é acertar a compra do atleta e firmar um contrato válido por cinco temporadas.