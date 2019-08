Flamengo derrota o Ceará e assume a liderança do Brasileirão

A Série A do Brasileirão tem um novo líder: o Flamengo. O rubro-negro visitou o Ceará no Castelão, na noite deste domingo (25), e saiu com a vitória por 3x0. Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 33 pontos, mesma quantidade somada pelo Santos. Só que o Mengão possui um saldo de gols melhor que o Peixe: 17 contra 11.

O Flamengo entrou no estádio em Fortaleza com um time misto, sem peças-chave como Rafinha, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Os jogadores foram poupados pelo técnico Jorge Jesus de olho na partida de volta da Libertadores, quarta-feira, contra o Internacional.

Coube então ao zagueiro Pablo Marí abrir o placar, aos 21 minutos. Pouco depois, Gabigol fez o seu e assegurou a posição do rubro-negro no topo da tabela. O centroavante, inclusive, aumentou para 12 o número de gols feitos por ele no Brasileirão - é o artilheiro isolado do campeonato.

No fim, aos 51 minutos, Arrascaeta fechou o placar com uma linda bicicleta da entrada da área, no ângulo do goleiro Diogo Silva.