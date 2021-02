Flamengo vence o Inter de virada e fica a uma vitória do título

O Flamengo é o novo líder do Brasileirão. O rubro-negro bateu o Internacional de virada neste domingo (21), por 2x1, na 'decisão antecipada' no Maracanã e assumiu a ponta da tabela, na penúltima rodada. Agora, está a uma vitória de faturar mais um título da Série A, o segundo em sequência.

Depois de o Colorado abrir o placar de pênalti com Edenilson, Arrascaeta marcou, ainda no primeiro tempo, e empatou. Aos três minutos da segunda etapa, Rodinei foi expulso. O lateral-direito, aliás, foi figura central durante a semana, já que o Inter teve que pagar multa contratual de R$ 1 milhão ao Fla para escalar o jogador - o valor foi doado por um torcedor. Aos 17 minutos, Gabigol fez o 2x1 e decretou a virada. No fim, Pedro ainda teve dois gols anulados.

Com o resultado, o time do técnico Rogério Ceni chegou aos 71 pontos. Já o Internacional - que dependia de uma vitória para ser campeão, após 41 anos - ficou estacionado nos 69 e caiu para segundo. A definição do título será nesta quinta-feira (25), às 21h30, na última rodada. O Flamengo visita o São Paulo no Morumbi e levanta a taça com um triunfo. Já o Colorado precisa derrotar o Corinthians em casa e torcer por um tropeço carioca.