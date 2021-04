Flávio Bolsonaro nega ter voado pela FAB e ser o homem de vídeo de acidente

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) negou ser o homem que aparece em um vídeo sofrendo um acidente de quadriciclo. O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sofreu uma queda quando andava no veículo em uma praia em São Gonçalo do Amarente, na Região Metropolitana de Fortaleza, no sábado (17).

Flávio também negou que foi socorrido por um avião das Forças Armadas (FAB). "Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão. O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo!", postou Flávio, na manhã deste domingo.

De acordo com o jornal O Povo, o senador estava hospedado com sua família no hotel Carmel Taíba, que tem diárias para este final de semana a partir de R$ 3.500. O senador deixou a UPA do Pecém por volta das 19h de sábado e foi atendido pelo cirurgião geral Marvel Faber Pelucio Falcão.

A viagem do filho do presidente da República ao Ceará ocorre em meio à instalação da CPI da Pandemia, que tem objetivo de apurar irregularidades do governo federal no combate ao Covid-19.