Flávio Dino tem embate com Sergio Moro: 'nunca tive sentença anulada'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), teve um embate com o senador Sergio Moro (União brasil) durante audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal nesta quarta-feira (9).

A situação começou quando Moro fez uma série de perguntas sobre as ações do Ministério da Justiça. “Em relação às ações do Ministério da Justiça, existe uma lei. Acredito que o senhor lembre, o senhor não pode ter esquecido”, disse Dino. O senador não gostou da resposta e acusou o ministro de “deboche”.

“Deboche eu não concordo. Vou ter que interromper. Eu conheço muito bem a lei, ministro, sei que na minha gestão no MJ a gente reduziu os assassinatos em 20%, coisa que não vi ainda. Eu não tratei com deboche o ministro, peço respeito”, declarou Moro.

Em resposta, o ministro afirmou que o desrespeitado era ele. “Vim aqui para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso. Isso é respeito? Pense com a sua consciência”, questionou.

Flávio Dino foi aprovado em 1º lugar para juiz federal. Moro não. Entenda em menos de dois minutos o porquê. pic.twitter.com/gTaj0dB3Te — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 9, 2023

“Eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público. Nunca tive sentença anulada. Por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso, isso é desrespeito”, acrescentou Dino.

Dino participou da audiência, à convite do senador Magno Malta (PL), para falar sobre planos e agenda estratégica do governo federal para a segurança pública nos próximos anos.