Flicasa: Feira literária em formato de live reúne escritora e atores nesta quinta

A atriz Sandra Léa e a escritora Antônia Torreão Herrera irão se reunir, nesta quinta-feira (11), para uma feira literária em formato de live. Chamada Flicasa, a transmissão irá começar às 20h no Instagram da página Café com Beijús.

No evento, Antônia irá falar sobre o seu novo livro, 'Babel: A potência do signo poético', lançado no dia 6 de março deste ano.

"A obra comemora meus 50 anos de trabalho na Universidade Federal da Bahia (Ufba). O livro é poema épico, longo, são dez cantos e fala da poesia e da língua portuguesa", explicou ela, que é professora do Instituto de Letras da Ufba.

Na live, alguns atores como Jackson Costa, Evelin Buchegguer e Andrea Elia irão participar para recitar alguns trechos do poema.