Flik: escola promove feira literária aberta ao público em Salvador

A creche-escola Kurumi realiza no dia 4 de dezembro, das 9h às 17h, a Feira Literária Kurumi (Flik). Em sua quarta edição, o evento reúne escritores, ilustradores e pesquisadores da literatura infantil.

“Convidamos todas as famílias para pensar sobre a importância da leitura compartilhada como instrumento de formação da criança leitora, ampliando a compreensão acerca dos critérios importantes de serem analisados no momento da escolha de um livro”, ressalta Harmonia Ferri, pedagoga e diretora da Kurumi.

Durante a Feira, o público também terá a oportunidade de conhecer um projeto literário centrado em contribuir com a construção da identidade e autoestima de crianças negras.

Autoras convida+das:

Emília Nuñez – Mãe, escritora e apaixonada por livros. Como um trabalho voltado à literatura infantil e os seus impactos positivos na vida de mães e crianças, a escritora Emilia Nuñez atua no mercado editorial desde 2016 quando lançou seu primeiro livro, o best seller “A menina da cabeça quadrada”. Seus livros e projetos são focados na leitura compartilhada com crianças de 0 a 8 anos. Atualmente, contabiliza um total de 11 livros publicados.

Carol Adesewa - Mulher preta, baiana, licenciada em pedagogia (UFBA), pesquisadora independente sobre infâncias negras e africanas. Professora afro centrada, atua na Secretaria de Educação do Município de São Francisco do Conde. Atua também na Educação Infantil com o grupo 2. Idealizadora do projeto Afroinfância –Projeto colaborativo de Educação Afro centrada que busca contribuir com a construção da identidade e autoestima das crianças negras, a partir de referências africanas e afro-diaspóricas. Escritora do livro Plantando com Malik e do Ebook: Literatura, brincadeiras e experimentações afro centradas para crianças de 0-3 anos. Criadora da Caixinha da Autoestima Afroinfância.

Tamires Lima – Tamires Lima é designer, mestre em Desenho e Cultura e ama seu trabalho como ilustradora e professora na UFBA. O gosto pela leitura veio cedinho e sempre gostou de desenhar histórias. É autora do livro “Tóim, cadê você?”, sobre a valorização do cabelo crespo, e “Fabrincando” que ensina a fazer brinquedos populares. Esses livros geraram oficinas em escolas e trocas lindas entre culturas no México e em Moçambique, através de editais culturais. Suas ilustrações são feitas artesanalmente e digitalmente, depende da história e da mistura da vez.

Contação de história + Lançamento do livro:

Emilia Nuñez - contará os livros da coleção "A TURMA DA JAQUINHA" que abordam temas da primeira infância como mordidas, desfralde e calma.

Carol Adesewa – Contará a história do livro “Plantando com Malik”. Nele, Caroline Adesewa e Paulyene Nogueira trazem a temática da consciência ambiental e alimentar, dialogando com a importância dos vínculos afetivos e da ancestralidade.

Tamires Lima - Fará a apresentação de seus dois livros: “Tóim, cadê você?” e “Fabrincando”. O primeiro traz a temática da valorização da identidade e da beleza dos cabelos crespos. Já o segundo se trata de um manual que é ao mesmo tempo um brinquedo.

Serviço

Data: 04/12, das 9 às 17h

Feira Literária aberta ao público

Endereço: Rua Agnelo Brito, 23, Garibaldi/Federação

Telefones para contato: 71 3018-9255 / 99943-6782