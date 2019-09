Fone de ouvido usa condução óssea para deixar usuário mais atento

O condutor auditivo, o popular buraquinho do ouvido, não é a única forma de escutarmos um som ou mesmo uma música. Pela condução óssea, o som vai direto do osso do crânio para a cóclea, parte auditiva da orelha interna, sem passar por outros componentes do ouvido.



No mercado de próteses auditivas, essa é uma realidade já conhecida há algum tempo, com implantação de um pino de titânio no osso do crânio para auxiliar na condução do som.



A novidade maior é a chegada ao mercado nacional, já no próximo mês, de um fone de ouvidos com a tecnologia de condução óssea. O Aer Bone, da Geonav, tem preço sugerido de R$ 699 e traz uma série de benefícios.



No teste feito pelo CORREIO, deu para perceber como é mais seguro para ouvir música e se manter alerta ao ambiente externo. Isso, por exemplo, auxilia bastante na atividade de corrida, em que as pessoas podem se distrair com a música e não ouvir uma buzina de carro. É também interessante para se manter atento em ambientes com crianças e/ou animais.



Há uma leve vibração nos ossos da face, mas é algo com que o usuário se acostuma rapidamente. Os fones contam com uma haste de segurança para que possam ficar melhor ajustados à cabeça. Ao contrário dos aparelhos auditivos, que costumam ficar atrás da orelha, o fone se posiciona à frente dela.



O benefício é maior ainda para quem tem surdez em apenas um dos ouvidos ou tem parte da audição comprometida. Com o fone por condução óssea, o deficiente consegue ouvir música sem ficar sem escutar o que acontece ao seu redor.