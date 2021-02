Fora da casa, Bil revela que está decepcionado com Nego Di: 'Riu da minha cara'

Eliminado do BBB21, Arcrebiano disse que está decepcionado com Nego Di, que considerava aliado dele dentro da casa. Bil mudou de opinião ao ver vídeos logo após deixar o confinamento.

"Quando ele conversava comigo que eu era um cara do bem, e eu vi vídeos dele quando Karol alegava coisas ruins sobre mim e ele rindo da minha cara. E foram duas pessoas que me aproximei muito dentro da casa. Ele e o Lucas. Era um cara que eu respeitava muito. eu tô muito decepcionado", disse o modelo.

O ex-BBB disse admitiu que foi manipulado por outros jogadores dentro da casa. "Eu fui muito manipulado ali dentro. A Sarah ainda tentou me alertar. A Sarah foi uma baita amiga. Até tentaram me manipular para votar nela e no Gil, mas eu fui contra isso", disse.

Bil disse que se tivesse voltado do paredão iria tentar reverter o jogo, apesar de saber que era difícil, devido ao tamanho do grupo "rival". "Se eu tivesse voltado, eu iria tentar mudar o jogo ali dentro. Ia para cima, ia tentar atender o big fone, assim como o Gil", contou.

Ele disse ainda que teria se posicionado se soubesse detalhes da confusão envolvendo Karo l e Carla Diaz. "Se eu soubesse, teria me posicionado, mas para defender a Carlinha e não a Karol, por ela ter invadido a privacidade da Carlinha, de ter acordado ela. Ela estava errada", disse.