Fora da casa, Petrix nega estratégia para seduzir sisters comprometidas

Após ser eliminado com mais de 80% dos votos, o ex-BBB Petrix participou Mais Você, na manhã desta quarta-feira (5). No programa, ao ser confrontado sobre a estratégia de seduzir as sisters que era comprometidas, ele negou que tenha agido com essa intenção.

"Naquele alvoroço que aconteceu no domingo, Marcela passou por mim e disse: "PX, você está fora disso, não ouse sair daí". E elas foram correndo para esses meninos. Fiquei um tempo na sala, respeitei o que elas pediram e ouvi uma gritaria. Depois eu descobri que era tudo isso", disse.

Ele falou ainda que Marcela contou que Hadson citou que apenas Lucas estaria participando da estratégia. "Eu tenho namorada, eu sei que os meninas têm namorado. Quando eu fiquei sabendo, eu disse: 'o quê? Não é possível. Eu não falo mais com o hadson'", relatou o ginasta.

Petrix disse ainda que esperava que o Brasil estivesse vendo ele da mesma forma que as pessoas dentro da casa. "O que eu sou realmente é o sentimento que estava dentro da casa. São pessoas que conheci que têm coração puro e que têm carinho que elas tem por mim".

Festa do líder

Apesar de negar agora, durante a Festa do Líder, na madrugada de quinta-feira (30), Lucas disse para Petrix que o único jeito de ganhar é "queimando elas".

Petrix concordou e afirmou para Lucas: "nós estamos dominando, tá?". O catarinense diz saber disso e Petrix segue: "É isso que importa, que elas nos perdoem no final". Lucas constata que as sisters estão "se incomodando".

"Que as nossas se virem no final e escutem nosso recado agora". Lucas diz que tem uma estratégia definida para chegar até à final. "É o único jeito de a gente ganhar isso aqui, queimando elas", conclui o fisioterapeuta. Petrix diz que tem a vantagem de gostar de dançar e que isso pode ser útil com as sisters. "Queimar pra chegar", finalizou Lucas.