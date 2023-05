Fora de ação no PSG, Neymar curte festa do título do Barcelona

A comemoração do Barcelona pela conquista do Campeonato Espanhol teve um convidado especial: Neymar. O brasileiro viajou à cidade após receber dois dias de folga do Paris Saint-Germain, e teria aproveitado para festejar ao lado de ex-companheiros. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gerard Romero e reafirmada por outros veículos, como o Mundo Deportivo.

O título foi assegurado no domingo (14), após a vitória por 4x2 sobre o Espanyol. Neymar, que defendeu a equipe catalã entre 2013 e 2017, teria ido a uma discoteca local, onde estariam jogadores como o goleiro Ter Stegen, o lateral Jordi Alba, e os meio-campistas Busquets e Sergi Roberto. Os quatro foram colegas do brasileiro no Barça.

O canal de Twitch Jijantes FC flagrou o momento em que Neymar desembarca no aeroporto de Barcelona, no último domingo (14). Os jogadores do PSG ganharam dois dias de folga, nesta segunda (15) e terça-feira (16). Segundo o site ge, o atacante viaja frequentemente à cidade, onde moram o filho Davi Lucca e sua mãe, Carolina Dantas.

???????? ???? ????— #Neymar arrived in #Barcelona yesterday and celebrated the La Liga title with the first team in a club. [ @gerardromero ]#NeyBack ????⁉️ pic.twitter.com/0sZK3ckOrp — NJ fans | 10 (@neymarxe) May 15, 2023

Neymar está sem jogar desde o dia 19 de fevereiro, quando machucou o tornozelo direito na partida contra o Lille. Inicialmente, os médicos do PSG optaram por um tratamento conservador, sem cirurgia, mas não houve resultados. A operação, então, foi realizada no dia 10 de março. O brasileiro ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

A situação de Neymar no PSG, aliás, está indefinida. O jogador tem contrato até 2027, mas a imprensa francesa diz que o clube pretende negociá-lo na próxima janela de transferências, em julho. O próprio atacante, que antes relutava em deixar a equipe, já teria mudado de ideia. De acordo com o jornal L’Equipe, ele não se opõe mais a procurar um novo destino, ainda que a prioridade seja ficar em Paris.

Um retorno ao Barcelona, porém, é visto como muito improvável devido à situação financeira do clube. Seria preciso liberar espaço na folha salarial para se adequar ao Fair Play de La Liga. Mas, caso consiga, a prioridade do Barça é o retorno de Lionel Messi.