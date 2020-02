Fora do BBB20, Boca Rosa diz que vai procurar Diogo Melim para conversar

A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, eliminada do BBB20 nessa terça-feira (25), disse que ainda não conversou com o músico Diogo Melim, com quem namorava antes de entrar no programa.

Em participação do Mais Você nesta quarta-feira (26), ela disse que entende que deve ter sido difícil para ele ver as cenas dela com Guilherme em uma das festas. Em determinado momento, ela disse que sentia vontade de beijar o brother.

"Deve ter sido muito ruim para ele. Enfim, ele me conhece, depois a gente vai conversar, espero que tudo no final fique bem. Mas eu entendo completamente e não consigo dar uma opinião ainda sobre isso", disse.

Bianca disse ainda que o coração dela está confuso. "Eu acho que está completamente perdido, mas eu tô aqui pra me resolver, para tentar entender, para fazer que tudo fique bem", completou.

A influenciadora falou também da relação dela com Guilherme. "Eu tenho que ver o que acontece comigo quando eu bebo. Não lembro de nada do que aconteceu."

Ainda sobre a bebida, ela admitiu que se excedeu na briga com Rafa Kalimann. "É inaceitável a maneira que eu falei com ela. Inclusive, se eu fosse ela, teria ido ao confessionário, porque eu realmente toquei e sacudi ela. Não lembrava disso, quando olhei ontem fiquei chocada", afirmou.

Sem articulação

Sobre sua participação no programa, Boca Rosa disse que foi o mais natural possível. "As pessoas me conheceram, sou isso na minha vida pessoal, por isso que foco tanto na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, sou meio sem regra, me jogo muito, não tenho medo de crítica. Elas são importantes para mim, mas só vou vivendo."

Sobre ter aceitado o convite para participar do programa, ela disse que é "completamente louca". "Não sei onde que era uma boa ideia me expor para tantas pessoas", analisou.