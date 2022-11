Foragido, Allan dos Santos tem passaporte cassado por Alexandre de Moraes

O bolsonarista Allan dos Santos está impedido de deixar os EUA, depois de ter o cancelamento do passaporte ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O cancelamento será incluído no Sistema de Tráfego Internacional, no Módulo Alerta e Restrição.

A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles.

A decisão foi distribuída nesta segunda (21) e foi comunicada ao Itamaraty. A embaixada brasileira nos EUA, onde Allan vive, também foi alertada. Com isso, ele na prática ficará impedido de deixar legalmente o país.

O ministro também determinou que o governo federal tome providências para pedir a extradição de Allan dos EUA. O Ministério da Justiça diz que os trâmites já estão com as autoridades dos EUA.

Allan, mesmo foragido, participou na semana passada de protestos contra os ministros do STF, que foram a Nova York participar de uma conferência. Da Flórida, onde vive normalmente, ele também desafiou Moraes a conseguir prendê-lo.

O fundador do canal Terça Livre teve a prisão preventiva decreta em outubro do ano passado, na investigação das milícias digitais. Desde então ele está foragido e vive nos EUA.