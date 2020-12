Ford desafia editor de veículos do CORREIO a rodar mais de mil km com um tanque na Ranger

A Ford desafiou Antônio Meira Jr. a rodar mais de 1.100 quilômetros com a Ranger 2.2 XLS. O editor de veículos do CORREIO sai nesta quarta-feira (16) cedo, em direção ao Rio Grande do Norte, onde deverá concluir a viagem.

A picape produzida na Argentina tem um tanque de 80 litros e, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), faz 10,4 km/l em rodovias. Para vencer o desafio, Meira Jr., que viajará na companhia do pernambucano Jorge Moraes, colunista da CBN e do UOL Carros, terá que fazer pelo menos 13,8 km/l.

“Terei que dirigir com cautela, de olho nos giros do motor para buscar o melhor rendimento”, comenta Meira Jr. “Com esse calor, o ar-condicionado vai ligado. Deixar janelas abertas iria contra a aerodinâmica”, completa o jornalista especializado em autos.

Essa configuração da Ranger tem 160 cv de potência, tração 4x4, transmissão automática e pesa 2.124 kg. No sábado (19), vamos mostrar o resultado.