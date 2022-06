Forró pé na areia: veja onde curtir festas juninas perto da praia

Do alto da serra que nomeia o distrito - a Serra Grande-, José Nascimento (Seu Lito), 63 anos, se prepara para o grande evento de junho. O senhor está na fase final das preparações para a festa de São Pedro, padroeiro da comunidade que, como outras no litoral, realiza festejos juninos.

Tradição que surgiu em comemoração aos períodos de colheita, os festejos juninos são, não por acaso, associados a regiões mais rurais. Mas em regiões litorâneas, há possibilidades de festas. No galpão da casa de Seu Lito, a cinco minutos da praia do distrito de Uruçuca, no sul da Bahia, a quadrilha se apresenta na noite de São Pedro, seguida de apresentações de trios nativos.

"É uma festa muito bonita que fazemos aqui. A qualidade, o forrozinho, os moradores com suas barracas", conta Seu Lito, que conheceu as quadrilhas na infância em Serra Grande e há 20 anos criou o próprio grupo.

Os destinos que listamos nesta página percorrem do litoral Norte ao Sul da Bahia. Há possibilidades para quem quer viagens mais curtas ou disposto a fazer do trajeto um passeio à parte - como em Galeão, distrito de Cairu com pelo menos cinco séculos de história. Em parte das regiões, o foco das celebrações está em São Pedro, aquele que, na tradição católica, protege os pescadores.

As atrações são tão variadas quanto as opções de localidades: há espaço para o tradicional – representado por quadrilhas, trios de forró e samba junino – e atrações que atraem grande público, como Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Wesley Safadão.

10 LUGARES PARA CURTIR COM ‘PÉ NA AREIA’

1. Serra Grande (Uruçuca)

Quando junho chega, o distrito se prepara para reverenciar São Pedro. A praça é tomada por barraquinhas e quadrilhas se apresentam. Para quem deseja visitar, o indicado é o dia 29 de junho. Não há espaço para grande público e atrações milionárias – o festejo é mais tradicional. A Quadrilha de Seu Lito, a mais antiga do local, se apresenta num galpão. Basta perguntar pelo “Galpão de Seu Lito” – a entrada é gratuita.

Distância*: Via BA-101: 293 KM | Via BR-101: 412 km

Dias de festa: 29 de junho

Atrações: Quadrilha de Seu Lito, a partir das 19h, no Bairro Novo, e apresentações na praça principal (atrações não divulgadas).

2. Itacaré (@prefitacare)

Os festejos para os santos João e Pedro acontecem dispersos pelos bairros, organizados pelos moradores. A festa começou oficialmente no dia 11 e terminará no dia 25, com programação na Rua do Canal, Porto de Trás e Marimbondo. Hotéis e casas noturnas também promovem eventos privados - alguns deles, com ceia junina.

Distância: Via BA-001: 311 Km| Via BA-101: 454 km

Dias de festa: 19 a 25 de junho (Marambaia, Rua do Canal, Porto de Trás e Marimbondo).

Atrações: Não foram divulgadas pela Prefeitura.

3. Prado

As festas para João e Pedro são divididas entre Cumuruxatiba - área litorânea - e Juerana - área rural da cidade. Entre os dias 25 e 26, aconteceu o Arraial de Cumuruxatiba. Mas é na Colônia de Pescadores de "Cumuru", como o distrito é chamado pelos nativos, que acontece a maior celebração. Com música e religiosidade, saudam São Pedro. No dia 20, começam as novenas para o santo. No dia 29, o dia amanhece com desfiles de barco e brincadeiras típicas da época, como pau de sebo. À noite, é hora do forró, que invade a madrugada.

Distância Via BR-101: 791 km | Via BA-001 e BR-101: 672 km | Via BR-116: 921 quilômetros

Dias de festa: 20 e 29 de junho

Atrações: As novenas para São Pedro acontecem dos dias 20 a 28. No dia 29, há desfiles de barco, brincadeiras e, a partir das 19h, apresentação de grupos de forró.

4. Massarandupio (Entre rios)

O forró e o samba junino tocam na vila dos pescadores. Entre os dias 23 e 25, os moradores se mobilizam, com apoio de comerciantes e da Prefeitura, para realizar o São João. O "Arraiá de Massará” tem três atrações por noite - na primeira, há apresentação de uma quadrilha e do Samba do Quilombo. No dia de São João, um bingo também é realizado.

Distância: Via BA-099: 118 KM | Via BR-535 e 099: 134 km

Dias de festa: 23 a 25 de junho.

Atrações: Três bandas de forró por noite + Samba do Quilombo + Noite do bingo, no dia de São João.

5. Itaparica (@prefeituradeitaparica)

O tema dos festejos será "o mar vai virar sertão". Desde o início da trezena para Santo Antônio, Itaparica ficará festa por quase um mês - haverá de grandes atrações, como Geraldo Azevedo e Chico César, a apresentações de quadrilhas tradicionais, como já é de costume na ilha.

Distância: Via ferry-boat e BA-532 : 28, 4 km

Dias de festa: De 1º a 29 de junho

Atrações: 28 - 18h- encontro de quadrilhas/22h-Thiago Brava/00h- Bell/02h - Kleodibah|29 - 18h - Clara Cintra/19h- Nanda Ribeiro/21h- Geraldo Azevedo e Chico César/23h- Pedro Line/01h- Licoln

6. Porto Seguro (@prefeituraportoseguro/@festajuninacaraiva)

O forró é uma tradição de Caraíva, distrito de Porto Seguro. Lá, haverá apresentações de trios nativos de 23 a 25 de junho. Quadrilha, barraquinhas e procissões fazem parte das celebrações. As casas de forró vão interromper a programação para que o foco seja a Praça Igreja Matriz de São Sebastião. Desde 2016, a comunidade local resgata tradições. "O forró é nossa marca e queremos resgatar os velhos São João", afirma Billy Joe (Wanderlino Junior), 40, uma das atrações da festa.



Tradição toma conta de Caraíva (Foto: Divulgação/São João em Caraíva)

Já em Porto Seguro, os festejos gratuitos acontecem desde o dia 11 de junho e vão até o dia 2 de julho, na Cidade Histórica, Passarela do Álcool e Baianão. Artistas como Elba Ramalho, João Gomes e Saia Rodada são aguardados.

Distância: 744 KM (via BR-101) ou 874 km (via BR-116)

Dias de festa: 23 a 25 de junho (Caraíva)/De 11 de junho a 2 de julho (Porto Seguro)

Atrações: Porto Seguro - Cavaleiros do Forró, Bruno e Marrone, Elba Ramalho, João Gomes, Saia Rodada, Tierry e mais. Caraíva - Os 3 da Vila, Billy Joe Convida, Edinho Caraiva (bandas de forró tradicionais e nativas) e outras seis atrações.

7. Praia do Forte (Mata de São João)

A vila começa a celebração para São João no dia 21 e termina dia 29. Portas de casas são ornamentadas com palhas de dendê e bandeirolas e quituteiras armam barracas. A festa é organizada pelos nativos, que mobilizam um bloco junino que passa de casa em casa. “São João passou por aí?”, perguntam de porta em porta.

O dia escolhido é uma surpresa para quem estiver na vila, segundo Rosangela Nunes, agitadora cultural de Praia do Forte. No dia de São Pedro, as celebrações começam às 5h, em uma alvorada com queima de fogos e termina às 17h, depois de uma apresentação musical

Distância para Salvador: 74,4 KM (via BR-101) ou 87,4 km (via BR-116)

Dias de festa: 21 a 25 junho

Atrações: As atrações previstas se concentram no dia de São Pedro. Às 5h, há uma alvorada. A programação se estende com desfiles, feijoada, contação de causos e apresentação do grupo Batukada, às 16h.

8. Cairu

A cidade reúne 36 ilhas. Os festejos mais animados estão concentrados em Morro de São Paulo – na Fonte Grande - e no Galeão, povoado que existe há cinco séculos. "É para quem quer algo nativo, raiz, vida de pescador. Resolvemos resgatar coisas antigas, pau de sebo, quebra pote, licor na rua", conta André Santos, 42, administrador local em Galeão. Outras localidades realizam festas, como a Gamboa.

Distância: Via BA-001: 175 km

Dias de festa: 23 a 29 de junho

Atrações: Galeão - Dia 24 - A partir das 10h, brincadeiras tradicionais da época e apresentação de sanfoneiros. A partir das 14h, apresentação de três grupos nativos. Gamboa - De 22 a 24 (20h) - Shows e feira criativa. Morro de SP - Dias 23 e 24 (21h) - Apresentação de bandas de forró.

9. Ilhéus (@prefilheus)

À beira-mar da Avenida Soares Lopes, acontece a festa junina. Na Vila do Forró, barraquinhas com comidas típicas são montadas e acontecem os shows. Em Ilhéus, a expectativa é de um público de 60 mil pessoas por dia – ou seja, um festejo de maior escala.

Distância: Via BA-001: 311 Km| Via BA-101: 454 km

Dias de festa: 25 a 28 de junho

Atrações: Wesley Safadão, Maiara e Maraisa e mais 18 atrações.

10. Una (@prefeituradeuna)

No fim de junho, a temperatura cai e os termômetros marcam até 18ºC. As festas juninas gratuitas se espalham pelos bairros. A principal delas acontecerá em Comandatuba. É o ForróTuba, fundado por um casal de nativos (Marcelo Silva e Dhuly Andrade) na noite de 25 e 26 de junho, próximo ao complexo hoteleiro Resort Transamérica.

Distância: Via BA-001: 373 km | Via BA-001 e BR-101: 512 km

Dias de festa: 25 e 26 de junho

Atrações: Marcos Moreno, Xote Atrevido, Iara Silva e mais.

*Distância medida a partir de Salvador, com rotas alternativas.