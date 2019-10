Fórum sobre inovação no agro tem inscrição gratuita

Os últimos dados do IBGE apontam que o agronegócio foi responsável por 25,4% do PIB da Bahia, bem como por 51% das exportações e por 32% dos empregos gerados no estado. O estado representa 5,7% do valor da produção agrícola brasileira e por 47% do valor da produção agrícola do nordeste. E tem potencial para crescer ainda mais.

As melhores estratégias para aproveitar esse potencial, sem ferir o meio ambiente, serão discutidas no próximo dia 24, no 1º FISC – Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade, que vai ocorrer no Senai Cimatec, na Av. Orlando Gomes, Piatã, orla de Salvador. As inscrições, gratuitas, estão abertas e podem ser feitas aqui

Um dos participantes do evento é o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) na Baia, Rodrigo Alves. Ele destaca a importância de apresentar ao grande público as boas práticas na relação entre o setor produtivo e o meio ambiente. “A apresentação daquilo que dá certo é uma vertente do que queremos trabalhar na busca de um meio ambiente equilibrado. E tem muita coisa sendo feita corretamente”.

O presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, concorda com o superintendente do Ibama, ressaltando que a sustentabilidade é um interesse de toda a sociedade, mas tem foco ampliado no agronegócio. “A sustentabilidade, em toda a sua essência, econômica social e ambiental, é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente não pode ser simplista em achar que é só proteger uma floresta ou uma nascente. É uma questão que envolve a sobrevivência humana”.

O I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade é uma realização do Jornal Correio, Ibama e WWI, com o patrocínio da ABAPA, Fazenda Progresso e Suzano S.A. e apoio institucional da FIEB e FAEB/SENAR.