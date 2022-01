Foto de Rita Lee durante tratamento de câncer emociona fãs na internet

Roberto de Carvalho publicou uma foto ao lado de Rita Lee para comemorar o aniversário da esposa, que completou 74 anos na sexta-feira, 31 de dezembro, e para celebrar a virada do Ano Novo. Mas a imagem compartilhada nas redes sociais também emocionou o público por outro motivo: a cantora está careca por causa do tratamento contra um câncer no pulmão.

Com um chapéu na cabeça, sua franja - que já é uma marca de seu visual - não está mais presente. Apesar disso, ela aparece na publicação com seus típicos óculos vermelhos arredondados.

Muitos artistas mandaram mensagens positivas nos comentários, como Maria Gadú, Fafá de Belém e Lulu Santos. No dia anterior, também recebeu homenagens de outros músicos, como Gilberto Gil, que escreveu: “Ela veio ao mundo no último dia do ano porque de fato merece celebrações de todo o planeta”.

Seu marido, Roberto de Carvalho, foi outra pessoa que lhe homenageou. “Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência”.

“Que, depois de todo o tormento, estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”, finalizou.

Rita Lee foi diagnosticada com um câncer no pulmão esquerdo em maio deste ano. Desde então, ela faz tratamentos de imuno e radioterapia com objetivo de combater a doença.