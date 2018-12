Fotos ampliadas de Pierre Verger vestem o Mercado Modelo

O Mercado Modelo receberá a ambientação Verger no Mercado Modelo, que fica aberta ao público para visitação gratuita até o final do Verão. A iniciativa é da Fundação Pierre Verger em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) da Prefeitura de Salvador e a Associação de Comerciantes do Mercado Modelo. A abertura da ação, amanhã, das 18 às 20h, contará com performance da cantora Márcia Short

As fotografias estarão espalhadas pelo Mercado Modelo, em dois tamanhos. No segundo andar do prédio histórico, as imagens terão 6 m x 6 m - a maior ampliação já feita das fotos de Pierre Verger (1902-1996). No primeiro piso, entre as arcadas, o público poderá ver registros do cotidiano da Bahia durante as décadas de 1940 e 1950, em impressões medindo 1,5 m x 1,5 m .

Segundo Alex Baradel, responsável pelo acervo fotográfico da Fundação Pierre Verger, os registros retratam não só o próprio Mercado, mas também as pessoas, a cultura e a região preferida do artista que chegou à Bahia em 1946. “Esta região entre o Elevador Lacerda e o Terminal da França é um dos espaços que Pierre Verger mais frequentou e documentou, desde sua chegada a Salvador”, afirma Alex.

A ambientação faz parte das comemorações de 30 anos de existência da fundação que leva o nome do fotógrafo. A escolha do Mercado Modelo como ambiente para as comemorações não foi por acaso. Além do carinho do artista pela região, este foi o primeiro lugar registrado por ele na cidade. “Ele chegou de barco, esse foi o primeiro lugar que registrou. Foram as primeiras fotos que ele fez, então é um lugar que não é historicamente importante só para a cidade, mas também para Verger”, explica Baradel.

Uma das responsáveis pelo Maria de São Pedro, um dos restaurantes que receberá as imagens, Graça Marques destaca a emoção de receber no espaço as imagens do artista que viveu mais de cinquenta anos na Bahia. Graça conta que escolheu as imagens que dialogavam com a identidade da casa, retratando figuras negras ou ligadas ao candomblé.

O restaurante, que tem 90 anos de história e há cerca de 70 se localiza no Mercado Modelo, leva o nome da avó de Graça que foi, inclusive, fotografada por Verger. “Não tenho palavras para expressar a emoção de receber as fotos. É uma valorização para o restaurante por ele ser quer ser quem é", conta ela.

Serviço

O quê: Abertura da ambientação “Verger no Mercado Modelo”

Onde: Mercado Modelo

Quando: quinta-feira (20) a partir das 18h

Visitação: diariamente, das 8h às 17h. Até 20 de Março de 2019

Entrada gratuita

*Participante da 13ª turma do programa Correio de Futuro, com supervisão da editora Ana Pereira