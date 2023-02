Fotos: Baianos e turistas lotam circuito Orlando Tapajós durante o Furdunço

Centenas de baianos e turistas lotaram as ruas de Salvador neste domingo (12) durante a realização do Furdunço. A festa, que faz parte do pré-carnaval, acontece no circuito Orlando Tapajós, que é no sentido contrário ao Dodô, reduzido, indo da região do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra.

Depois de dois anos sem festa, por conta da pandemia, serão 53 atrações sem corda para animar os foliões neste domingo. O evento conta com a participação de BaianaSystem, Armandinho, Lincoln, Escandurras, Gerônimo, Kart Love, Daniel Vieira e muito mais.

O prefeito Bruno Reis acompanhou a passagem dos blocos no Furdunço. Ele chegou por volta das 17h, acompanhando da vice-prefeita Ana Paula Matos e do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

Além do Furdunço, o gestor ainda pretende marcar presença em outros circuitos nos dias de Carnaval. E contou que também estava com saudade da festa.

"É impressionante. Saindo se casa hoje, a [região] da Preguiça estava tomada de gente. Já é Carnaval [...] vocês não imaginam o quanto é emocionante", disse.

Veja fotos do evento:

