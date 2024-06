FUTEBOL

Esculacho à Seleção Brasileira era apenas ação de marketing, revela Ronaldinho Gaúcho

Em conversa com Fred Desimpedidos, o ídolo do Barcelona revelou que suas falas faziam parte de uma ação. “Falei para todo mundo ter uma reação, mas é lógico que vou apoiar e apoiar como nunca. O Brasil precisa desse apoio. Esses jovens têm muito talento e estão precisando muito do apoio do povo brasileiro”, disse ele, explicando que suas falas foram reproduções de torcedores da seleção.