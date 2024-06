ESTUPROU TRÊS IRMÃOS

'Vamos negociar': PM preso por estuprar crianças pede ajuda a pai de vítimas para não morrer na prisão

A conversa aconteceu através de troca de mensagens em um aplicativo. No diálogo, Roberto confessa ter abusado sexualmente de um menino de 10 anos e diz que não chegou a machucá-lo. O policial reformado também tenta subornar o pai das crianças e pede que ele retire as queixas.

Roberto foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (12), no apartamento do filho dele, no Bairro Jardim Brasília, em Uberlândia. Considerado um criminoso de alta periculosidade, ele estava foragido desde agosto de 2023 e responde pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça. O criminoso está preso no batalhão da PM em Uberlândia, já que é policial reformado.