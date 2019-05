Fotos e vídeo de suposto filme da Caverna do Dragão vazam; confira

Algumas fotos e um vídeo de um suposto set de filmagem do filme inspirado no desenho animado Caverna do Dragão começaram a circular nas redes sociais no início desta semana.

As imagens mostram silhuetas de personagens como Mestre dos Magos, o pequeno bárbaro Bob e o mago atrapalhado Eric, além de acessórios usados por alguns deles nas mãos de pessoas da produção.

Há mais de duas décadas se especula sobre uma versão digna da animação dos anos 1980, que produziu 26 episódios.

Na TV, a obra foi adaptada de forma sofrível, pra dizer o mínimo. Em 2000, com Dungeons & Dragons: A Aventura Começa Agora, além de Dungeons & Dragons 2: O Poder Maior (2005) e Dungeons & Dragons 3: O Livro Da Escuridão (2012).

(Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução)

A notícia mais recente sobre um possível adaptação para o cinema do jogo de RPG (já que as obras televisivas não se basearam no desenho animado), era do ano passado.

Na época, Chris McKay havia sido cotado para a direção do live-action do desenho que, segundo o IMDb (Internet Movie Database), existe uma versão do filme que deve estrear em 2021.

A adaptação teria como roteiristas os criadores do jogo, Dave Arneson e Gary Gygax, além de Michael Gilio, David Leslie Johnson-McGoldrick e Geneva Robertson-Dworet. Ainda conforme o IMDb, entre os produtores estão Stephen Davis, Brian Goldner, Roy Lee, Courtney Solomon e Allan Zeman.

Caverna do Dragão foi um hit na TV mundial nos anos 80 e mostrava a história de cinco adolescentes que, ao andar em uma montanha-russa, entram em um portal que os leva para outra dimensão. Lá, eles são obrigados a enfrentar conflitos pessoais e o grande vilão da história, Vingador, enquanto tentam encontrar um portal para voltar para casa.