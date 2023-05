Fred Bruno e Larissa Santos terminam romance após BBB 23

O romance dos influenciadores Fred Bruno e Larissa Santos parece não ter vingado após o Big Brother Brasil 23. O término teria sido motivado pelo relacionamento à distância entre os dois.

A informação foi divulgada pelo jornal “Extra” desta sexta-feira, 26. Segundo fonte ligada ao casal, o influenciador “está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança, não, porque Fred não quer namorar”.

O namoro nunca foi oficializado, mesmo após o casal protagonizar cenas de romance fora do BBB 23. Os fãs ainda acreditam que esse momento irá chegar, mas a expectativa parece não ser das melhores.

Até o momento desta publicação, não houve pronunciamento entre as partes. Em suas redes sociais, Larissa esteve em uma comemoração de seu aniversário com a família, Fred não foi visto no evento.