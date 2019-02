Furdunço e Fuzuê reúnem mais de 80 atrações gratuitas no fim de semana

O Fuzuê e o Furdunço antecipam o clima de Carnaval neste fim de semana, seja para matar a vontade de quem vai viajar e não vai poder curtir a festa, seja para quem vai ficar em Salvador, mas não aguenta esperar a folia chegar. São dois dias de prévia, sábado (23) e domingo (24), com mais de 80 atrações gratuitas no Circuito Orlando Tapajós, de Ondina até a Barra.

Com direito a fantasias e serpentina, o Fuzuê acontece sábado (23), a partir das 16h, com a proposta de um Carnaval mais intimista para toda a família, ao som de bandinhas, fanfarras e outras atrações que desfilam no chão. Mas quem acha que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, o Furdunço, que acontece domingo (24), às 15h, é a opção mais próxima do Carnaval de Dodô (1920-1978) e Osmar Macêdo (1920-1997), criadores do trio.

Desfilando em versões menores do caminhão sonoro, estão artistas como os irmãos Armandinho, Aroldo, Betinho e André, herdeiros de Osmar. Veteranos da folia baiana, os irmãos Macêdo arrastam uma das pipocas mais tradicionais do Carnaval e comemoram 45 anos de formação da banda Armandinho, Dodô e Osmar.

Além deles, a folia conta com nomes como os cantores Gerônimo e Denny Denan, que por anos deu voz à Timbalada, além dos grupos Mudei de Nome, Quabales e Àttooxxá. “A gente tem uma programação bastante variada e vai ser muito especial”, garante o presidente da Saltur, Isaac Edington, responsável pela realização do Furdunço e Fuzuê desde 2014 e 2016, respectivamente.

“A Prefeitura criou o Furdunço e sentiu a necessidade de uma coisa ainda mais intimista, sem o som eletrônico: o Fuzuê. É uma pipoca com famílias inteiras e muita gente fantasiada. As duas festas dão aquele gostinho do Carnaval e dão a oportunidade para as pessoas que vão viajar e não vão poder ficar na capital”, resume Isaac sobre as festas pré-carnavalescas.

(Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Vai ferver

Apesar do som amplificado, o Furdunço também abre espaço para a aproximação com o público e quem atesta isso é o cantor Raoni Knalha, 30 anos, do Àttooxxá. “Tem um âmbito mais íntimo. Como a festa traz essa diferença de atrações, sem grandes trios, o público se sente mais participativo e próximo da banda. No Furdunço, a gente está bem mais perto, olho no olho, e isso é especial”, elogia.

Puxando um trio no Furdunço pela primeira vez, o Àttooxxá leva seu pagodão eletrônico para o meio da rua, já que no ano passado se apresentou no camarote em frente ao desfile. A ideia do grupo é fazer uma versão do ensaio de Verão Tá Batenu e dar uma prévia do que vai mostrar no Carnaval, quando puxa um trio pipoca com os badalados Major Lazer e Tropkillaz.

Duo de música eletrônica que lançou hoje o clipe Bola, Rebola com Anitta, gravado em Salvador, o Tropkillaz foi quem fez o convite. “Os caras estão acostumados a tocar em grandes festivais no Brasil e no mundo e essa é uma festa que eles não tinham explorado ainda. Mas, me desculpem os festivais: não tem festa maior que o Carnaval de Salvador (risos). A gente se sente honrado”, vibra Raoni.

A temporada “vai ferver”, promete o cantor, citando a música lançada ontem pelo Àttooxxá. Quem não puder curtir o último ensaio do grupo hoje, às 20h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, tem mais uma chance no Furdunço, domingo. “As bandas estão lá para reiterar como é feito o Carnaval desde a origem, sem o apartheid, onde todo mundo pode participar e brincar na paz”, convida.

Serviço

Fuzuê: sábado (23), a partir das 16h. Furdunço: domingo, (24) a partir das 15h

Onde: Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra)

Entrada gratuita

Programação completa

Fuzuê (23), a partir das 16h

Bike Fuzuê

Carrinhos de Café

Banda da Guarda Municipal

Tio Paulinho

Stripulia

Coral Cant@art

Oficina de Frevos e Dobrados

Quabales

Cia de Danças e Folguedos

Terno de Reis Rosa Menina

As Ganhadeiras de Itapuã

Fanfarra Canelight

Gravata Doida

Bejuzeiras de Areia Branca

Mascarados de Maragojipe

Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

Barquinha de Bom Jesus dos Pobres

Grupo Cultural Mandu

Caretas Tradicional de Acupe

Grupo Folclórico Zambiapunga

Grupo de Mascarados de Maragojipe – Maralegia

Caretas de Cairú

Paroano Sai Milhó

Walter Queiroz

Fanfarra.bbg

Afoxé Korin Nagô

Só Samba de Roda

Escola de Samba Unidos de Itapuã

Pierrot Tradição Plataforma

Axé Dadá

Capoeira Mangangá

Insaba Maza

Amigos do Babá

Grupo Fuzuê Junino

Tudo X Transforma

Aldeia Coletivo Cênico

Banda Big Show

Arraiá das Marias

Fanfarra Santa Barbara



Furdunço (24), a partir das 15h

Rixô Elétrico

Paulo DJ

Gira Ingonça

Andarilho Elétrico

Bike Axé

Mamah Soares

Bike da Alegria

Sylvia Patrícia e Tuk Tuk Sonoro

Espaço Musical

Maira Lins e o Boteco Elétrico

Micro Trio de Ivan Huol

Flor Serena - Rural Elétrica

Grupo Marana

DJ Parente e DJ Sucesso Ton

DNA Dodô Primos Elétricos

Faustão e os Mongas

Vitrola Baiana

Eletric Team

Quabales

Forró Massapê

Família Macedo

Mudei de Nome

Forró do Tico

Geovana Costa

Forró Zé Baratino

Duas Medidas*

Fit Dance

Os Informais

Samba de Farofa

Jau

Banda Cativeiro

Gerônimo

Adriano Rezende

Mambolada

A Mulherada

Mammá Di Souza

Trio Bahia Bass - TeleFunkSoul e Convidados

Orquestra de Pandeiros de Lauro de Freitas

Solares

Denny Denan

Trio do Reggae

Shantay

Furdance

Colher de Pau

Attooxxà