Fuzil é encontrado enterrado em área de mata fechada em Salvador

Um fuzil 556 e um carregador do mesmo calibre foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (25), no bairro de Nova Brasília, em Salvador, por policiais da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Polícia de Choque.

De acordo com o subcomandante da 50ª CIPM, capitão Daniel Nascimento, o material estava enterrado numa área de mata fechada entre os bairros de Nova Brasília e Jardim Nova Esperança.

"Essa é uma área sensível onde fazemos rondas rotineiras. Hoje, com o apoio do Batalhão de Choque e com o canil da unidade especializada, conseguimos encontrar esse material enterrado", contou.

Ainda segundo ele, para a localização do armamento, também foi indispensável a colaboração de denúncias anônimas da população sobre movimentações estranhas na região. Além do armamento, foram encontrados ainda 240 munições 9 milímetros e 50 munições. 40, drogas e balança.

Todo o material foi apresentado na 10ª Delegacia Territorial ( Pau da Lima).